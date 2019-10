USA | Mattarella visita il Museo Nazionale dell’Aviazione e dello Spazio di Washington

Mattarella-Trump : «Amicizia Italia-USA mai così bene». Ma quante distanze : WASHINGTON - L?amicizia Italia-Usa? «Mai così bene». Sergio Mattarella e Donald Trump si fanno eco a vicenda tra le mura della Casa Bianca, prima in un incontro bilaterale...

Mattarella negli USA - incontra Trump : 16.42 Al via nello Studio Ovale il colloquio tra il presidente americano, Trump, e il capo dello Stato Mattarella. "E' un grande onore ricevere un uomo molto rispettato come lei, è un piacere averla alla Casa Bianca", queste le prime parole pronunciate da Trump. Il presidente Usa ha anche detto che vuole discutere di dazi con Mattarella. E sulla Turchia: "Tutti si lamentano di quanto sta accadendo, ma stiamo gestendo la situazione molto ...

Giuseppe Conte e i servizi segreti - Sergio Mattarella prende le distanze in vista del viaggio negli USA : Giuseppe Conte non sta vivendo un momento di tranquillità. Il caso dei servizi segreti agita Palazzo Chigi e il premier si sente accerchiato. In questo scenario il Quirinale non vuole essere tirato in ballo, non intende dare alcuna "copertura istituzionale". Peraltro Sergio Mattarella volerà negli S

Emilio Fede chiede la grazia a Mattarella : "Ancora mi accUSAno della prostituzione di due ragazze" : "chiederò assolutamente la grazia al Capo dello Stato". Emilio Fede tira in ballo Sergio Mattarella dopo la condanna a 4 anni ai domiciliari "concessagli" dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sul processo Ruby. "Ancora mi si accusa - continua l'ex direttore del Tg4, commentando la sentenza con l'

**Ue : Mattarella - legame con USA indistruttibile’** : Atene, 11 ott. (AdnKronos) – “Il rapporto transatlantico costituisce un legame indistruttibile per i Paesi che sono nell’Unione. Il legame tra questi Paesi e gli Stati Uniti è di carattere storico, di cultura, di valori, di carattere umano. E’ un legame indistruttibile qualunque siano le difficoltà che in maniera contingente si possono manifestare e presentare”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

Mattarella : "I dazi USA? Spero non saranno attuati". Il report : "Italia quinto Paese colpito dalle misure" : L’Italia non sarà il Paese che subirà maggiormente le conseguenze dei dazi Usa. Le misure imposte da Trump colpiranno, infatti, maggiormente altri Stati. È la stima di un’analisi realizzata da Ice New York su dati delle dogane Usa relativi al 2018 proiettati sul 2019, diffusa in un comunicato del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano. Nel report si spiega: “L’Italia sarà ...

Dazi USA - Mattarella : "Serve risposta Ue" : 13.38 Sulla vicenda dei Dazi Usa il Presidente Mattarella auspica "la risposta unita dell'Unione Europea".Lo ha detto incontrando a Copenaghen la premier Iksen Si augura che le misure non vengano attuate: "Abbiamo a cuore il rapporto con gli Usa e dobbiamo recuperare lo spirito originario dei rapporti transatlantici". Mattarella ha poi visitato una delle stazioni sotterranee della nuova metro di Copenaghen,realizzata da Salini ...

Italia-USA : Mattarella riceve Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Richard Pompeo. Era presente all’incontro il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. L'articolo Italia-Usa: Mattarella riceve Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Mirabelli (Pd) - ‘Lega chieda scUSA a Mattarella per offese inacettabili’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Le parole dell’onorevole Comencini sono vergognose e non commentabili. Mi auguro che il deputato leghista, Salvini e tutta la Lega chiedano al più presto scusa al Presidente della Repubblica. In caso contrario ci troveremmo di fronte al vilipendio del nostro Capo dello Stato di cui l’esponente leghista dovrà rispondere alla magistratura”. Lo afferma Franco Mirabelli, vicecapogruppo del ...

Sindaco capovolge foto di Mattarella e viene accUSAto di vilipendio : Aurora Vigne Il Sindaco di Vasanello (Viterbo) ha rovesciato la foto del presidente della Repubblica per protestare contro gli ultimi sviluppo del governo. Il caso finisce nella mani della Procura La foto di Matteralla è stata messa spalle al muro nella sala del consiglio comunale di Vasanello, in provincia di Viterbo. Un gesto del Sindaco Antonio Porri, in segno di