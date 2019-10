Uomo Vitruviano al Louvre dopo il sì del Tar | Italia Nostra | ' Non è un bel giorno'

Respinto il ricorso - l'Uomo Vitruviano sarà esposto al Louvre : Il Tar del Veneto ha Respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito al Louvre di Francia delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell'Accademia, a Venezia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sostiene che "il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza". Inoltre, si legge ancora, "non appare sussistere il dedotto vizio di incompetenza del ministro nella sua sottoscrizione, ...

Uomo Vitruviano - Tar : sì prestito Louvre : 18.15 Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito al Louvre di Francia dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, custodito a Venezia alle Gallerie dell'Accademia. Il "carattere identitario" dell'opera "non è assoluto e non esclude il prestito", si legge nell'ordinanza. "Le criticità rappresentate sono risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con ...

Uomo Vitruviano - il Tar del Veneto respinge il ricorso di Italia Nostra : l’opera volerà a Parigi : Il Louvre potrà esporre l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo del Veneto che ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia. Il disegno più famoso al mondo dalla Galleria dell’Accademia di Venezia volerà a Parigi giusto in tempo per l’apertura della mostra che celebra il genio Italiano, prevista il 24 ottobre. Il via libera al prestito era stato ...

Leonardo : Tar Veneto respinge ricorso - Uomo Vitruviano volerà al Louvre : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto oggi il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'Uomo Vitruviano volerà così a Parigi dove verrà e

Sì al prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo : il disegno può andare in Francia : Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia nostra contro il prestito delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo vitruviano, a Parigi. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar. Per i giudici il ricorso dell'associazione "non presenta sufficienti elementi di fondatezza".Continua a leggere

Leonardo - il Tar respinge il ricorso : sì al prestito dell'Uomo Vitruviano al Louvre : Per i giudici il «carattere identitario dell'opera nell'elenco delle Gallerie dell'Accademia non è assoluto

Leonardo - Tar respinge ricorso Italia nostra : sì al prestito dell'Uomo vitruviano : Per i giudici amministrativi il "ricorso non presenta elementi di fondatezza" perché il "carattere identitario dell'opera nell'elenco delle Gallerie dell'Accademia non è assoluto"

Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano, una delle opere più famose di Leonardo Da Vinci, al museo Louvre di Parigi. Il prestito era stato sospeso dallo stesso tribunale la settimana scorsa dopo che la onlus Italia Nostra

Ok dal Tar Veneto - Uomo Vitruviano di Leonardo può andare in Francia : L'Uomo vitruviano di Leonardo potrà volare a Parigi per essere esposto al Louvre nella grande mostra dedicata al Genio di Vinci. Lo ha deciso il Tar del Veneto respingendo il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra (il flash mob di protesta), preoccupata per la fragilità del disegno. A difendere le ragioni del Mibac, che ha autorizzato lo scambio (dopo l'esposizione dell'Uomo vitruviano a Parigi infatti, dovrebbero fare il viaggio ...

Leonardo : Tar Veneto respinge ricorso - Uomo Vitruviano volerà al Louvre : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto oggi il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l’Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.L’Uomo Vitruviano volerà così a Parigi dove verrà esposto al Louvre nella grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. La Seconda Sezione del Tar del Veneto, nella sua ...

Uomo Vitruviano - perché abbiamo detto No al prestito dell’opera al Louvre (e il giudice ci ha dato ragione) : di Mariarita Signorini* In merito ai motivi alla base del ricorso di Italia Nostra che ha portato il presidente della seconda sezione del Tar Veneto, Alberto Pasi, ha emanare un decreto di sospensione dell’uscita dal territorio nazionale del celeberrimo Studio di Proporzioni del Corpo Umano, detto Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rimandando ogni decisione definitiva circa la partecipazione del disegno alla Mostra del Louvre alla ...

Uomo Vitruviano - il Tar sospende il prestito al Louvre del capolavoro di Leonardo : il 16 la decisione : Dopo le polemiche la sorpresa. Ricevuto il ricorso di Italia Nostra, Il Tar del Veneto decide di veder chiaro sul contestato prestito al Louvre dell'Uomo Vitruviano, il più celebrato e conosciuto...

Sgarbi : “L’Uomo Vitruviano può viaggiare senza problemi” : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quanto deciso dal Tar è solo la sospensione del prestito in attesa della sentenza. Quel che dispiace è che tutto questo sia stato innescato da uno scellerato ricorso di Italia Nostra, che in passato ha fatto battaglie degnissime, cui anche io ho aderito”. A intervenire così, dialogando con l’AdnKronos, sulla vicenda della sospensiva decisa dal Tar del al Museo del Louvre, in occasione ...

Venezia. L’Uomo Vitruviano di Leonardo non andrà al museo del Louvre : Passa il ricorso presentato da Italia Nostra. Pertanto il Tar del Veneto ha sospeso oggi il prestito al museo del