UOMINI E DONNE Sonia Pattarino | ' Ivan? Non ci sentiamo più!' | Trono Classico

SIMONE BONACCORSI E CHIARA ESPOSITO/ Maria De Filippi lo ammonisce - UOMINI e Donne - : SIMONE BONACCORSI e CHIARA ESPOSITO ospiti da Maria De Filippi a Uomini e Donne dopo il sorprendente falò di Temptation Island Vip.

UOMINI e Donne oggi : Simone e Chiara sono finti? L’insinuazione : Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito a Uomini e Donne. Gianni Sperti: “Avete recitato?” E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione sono stati invitati in studio le coppie di Temptation Island Vip composte da Anna Pettinelli e Stefano e Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. A far molto discutere sono stati proprio questi ultimi due. Il motivo? Lui ha mostrato di essere molto ...

UOMINI e donne - a ciascuno la sua salute : Uomini e donne, a ciascuno la sua salute – Maschi e femmine sono biologicamente uguali? Sembrerebbe di no, stando a quanto affermano i ricercatori del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che, in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad identificare alcuni ...

UOMINI E DONNE/ Armando Incarnato contro Ida : 'una donna finta' - trono over - : UOMINI e DONNE over, Armando Incarnato attacca Ida Platano dopo la lettera di Riccardo Guarnieri: 'è una donna finta', dichiara.

UOMINI e Donne news Armando - dure parole su Ida : “Una donna finta” : Uomini e Donne news, Armando Incarnato: dure parole nei confronti di Ida Platano Armando Incarnato si svela su Ida Platano in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere spende dure parole nei confronti della dama, rivelando di trovarla una persona finta che l’ha solo usato. Sembra proprio che sia rimasto fortemente provato […] L'articolo Uomini e Donne news Armando, dure parole su Ida: “Una donna ...

ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI/ Lei : 'Tra noi liti anche a casa!' - UOMINI e Donne - : ANNA PETTINELLI e STEFANO MACCHI ospiti di Uomini e Donne: ecco le nuove dichiarazioni della speaker radiofonica e il suo fidanzato.

UOMINI e Donne - Sonia Pattarino sulla fine della storia con Ivan Gonzalez : “L’ho lasciato io” : Tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez di Uomini e Donne è finita da qualche tempo, ma solo ora lei, ex corteggiatrice dello spagnolo che aveva conquistato Valeria Marini a Temptation Island Vip, svela i motivi che hanno portato alla rottura. Sonia si è confessata in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dove conferma che la storia d’amore, ora arrivata al capolinea, era iniziata nel migliore dei modi. Dopo la famosa scelta al castello, lei ...

UOMINI e Donne - Sonia finalmente si svela : ecco perché è finita con Ivan : Uomini e Donne, Sonia Pattarino finalmente si svela: ecco cos’è realmente accaduto con Ivan Gonzalez Sonia Pattarino finalmente si svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dove parla naturalmente della fine della relazione con Ivan Gonzalez. Come lei stessa conferma, la loro storia d’amore è iniziata nel migliore dei modi. Lei aveva lasciato casa […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia finalmente si svela: ecco ...

UOMINI e Donne/ Riccardo Guarnieri a 'caccia' di Ida : 'Sarà mia!' - trono over - : Uomini e Donne over, la sfilata degli Uomini accende il parterre: ecco cosa è successo durante l'ultimo appuntamento televisivo.

Anticipazioni UOMINI e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

UOMINI e Donne : diretta puntata del 17 ottobre - ospiti Anna Pettinelli e Stefano Macchi : Oggi, 17 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicato al Trono Classico. Durante il primo appuntamento odierno dedicato ai tronisti saranno ospiti due coppie uscite dal programma Temptation Island Vip 2019, parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La conduttrice del noto programma, Maria De Filippi, infatti, farà entrare nello studio Mediaset le coppie che, reduci dal viaggio ...

UOMINI e Donne - Alessandro Zarino su Giulio : “Ha una maschera” : Alessandro Zarino di Uomini e Donne parla di Giulio Raselli: “A volte ha modi irruenti” Il tronista Alessandro Zarino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E ovviamente il giovane ragazzo napoletano ha parlato della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, non nascondendo di essere stato assai agitato nelle prime puntate. Tuttavia adesso il ragazzo ormai si è sciolto, prendendo ...

UOMINI e donne : Riccardo Guarnieri verso Roma - probabile ritorno nel dating show (RUMORS) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno monopolizzato su di sé l'attenzione delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne. L'ex coppia, che circa un anno fa aveva deciso di lasciarsi, si è sempre resa protagonista di diverse inversioni di rotta, come dimostrato dalla recente puntata trasmessa su Canale 5. Lui, infatti, ha scritto una lettera in cui ha dichiarato di essere ancora innamorato di Ida e lei ha vacillato, scatenando la ...