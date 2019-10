Uomini e Donne | Sonia finalmente si svela | ecco perché è finita con Ivan

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri a 'caccia' di Ida : 'Sarà mia!' - trono over - : Uomini e Donne over, la sfilata degli Uomini accende il parterre: ecco cosa è successo durante l'ultimo appuntamento televisivo.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Marcuzzi : "Un po' tontolone…" - Uomini e Donne - : Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito ospiti da Maria De Filippi a Uomini e Donne dopo il sorprendente falò di Temptation Island Vip.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 17 ottobre - ospiti Anna Pettinelli e Stefano Macchi : Oggi, 17 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicato al Trono Classico. Durante il primo appuntamento odierno dedicato ai tronisti saranno ospiti due coppie uscite dal programma Temptation Island Vip 2019, parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La conduttrice del noto programma, Maria De Filippi, infatti, farà entrare nello studio Mediaset le coppie che, reduci dal viaggio ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino su Giulio : “Ha una maschera” : Alessandro Zarino di Uomini e Donne parla di Giulio Raselli: “A volte ha modi irruenti” Il tronista Alessandro Zarino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E ovviamente il giovane ragazzo napoletano ha parlato della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, non nascondendo di essere stato assai agitato nelle prime puntate. Tuttavia adesso il ragazzo ormai si è sciolto, prendendo ...

Uomini e donne : Riccardo Guarnieri verso Roma - probabile ritorno nel dating show (RUMORS) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno monopolizzato su di sé l'attenzione delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne. L'ex coppia, che circa un anno fa aveva deciso di lasciarsi, si è sempre resa protagonista di diverse inversioni di rotta, come dimostrato dalla recente puntata trasmessa su Canale 5. Lui, infatti, ha scritto una lettera in cui ha dichiarato di essere ancora innamorato di Ida e lei ha vacillato, scatenando la ...

Uomini e Donne - Sonia Pattarino : "Ivan Gonzalez? Non ci siamo più sentiti. E' un capitolo chiuso" : Dopo settimane di silenzio, Sonia Pattarino, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha spiegato perché è giunta al capolinea la relazione con il modello spagnolo Ivan Gonzalez, tronista della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi: Una relazione, con il passare del tempo, ha bisogno di crescere. I sentimenti dovrebbero condurre a una progettualità. Questa nostra storia è iniziata nel migliore dei modi. Avevo accanto un uomo che ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : "Ida Platano? Farò di tutto per cambiare" : Riccardo Guarnieri, protagonista di un bollente spogliarello durante l'ultima sfilata maschile del trono over, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', ha raccontato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinto a scrivere una lettera all'ex fidanzata Ida Platano nel tentativo di riconquistarla dopo mesi di silenzi e recriminazioni: Le parole che ho scritto a Ida sarebbero dovute uscire dal mio cuore già da tempo, solo che quando siamo ...

Uomini e Donne oggi : ospiti da Temptation - discussioni e battibecchi : Uomini e Donne oggi Trono Classico: due coppie di Temptation Island Vip in studio oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si parte con Temptation Island Vip, infatti entra in studio Alessia Marcuzzi. Viene mostrato un filmato riassuntivo del percorso di Anna Pettinelli e Stefano. Una grande entrare […] L'articolo Uomini e Donne oggi: ospiti da Temptation, discussioni e battibecchi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - il pubblico difende Serena. E Pago sbotta - : Novella Toloni Pago e Serena si sono incontrati di nuovo nel day time di Maria De Filippi. Il cantante, ancora innamorato, non ha perdonato l'ex e avrebbe chiesto alla conduttrice di non far entrare in studio il single Alessandro Pago e Serena Enardu sono tornati a confrontarsi faccia a faccia. Questa volta, però, niente falò. La coppia si è chiarita nello studio di Uomini e Donne di fronte al pubblico di Maria De Filippi. Dopo la ...

Manuel Galiano - ex Uomini e donne - sbotta contro la Cavaglià e Sole : 'Tutto sale a galla' : Dopo la rottura lampo con Manuel Galiano avvenuta poche settimane dopo la scelta, Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore insieme a Francesco Sole. I movimenti della coppia erano monitorati dai telespettatori del programma già da tempo, dato che i due apparivano insieme in diverse Instagram Stories, mostrando un'affinità che sembrava andare oltre l'amicizia. E i rumors si sono trasformati in certezza, quando la coppia ha pubblicato il video di un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Pettinelli contro Cecilia. VIDEO : Anna Pettinelli aspetta Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne oggi Temptation Island Vip tornerà protagonista nella puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi dedicherà il primo appuntamento settimanale del Trono Over in particolare a Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La conduttrice radiofonica entrerà nel salotto rosa di Canale5 mano nella mano con il compagno, salutando così i presenti in studio: “Disgraziati tutti prima di ...

Anticipazioni Uomini e donne - Pago a Serena : 'Non sapevo che non mi amavi più' : Come accaduto anche per le altre coppie già uscite da Temptation Island Vip 2, Maria De Filippi ha accolto negli studi di Uomini e donne Pago e Serena Enardu, dopo la rottura avvenuta nella puntata di lunedì 14 ottobre. L'occasione è stata la registrazione del Trono Classico avvenuta il 16 ottobre, durante la quale i due ex fidanzati si sono rivisti per un nuovo ed emozionante confronto. La Enardu ha confermato quanto da lei confessato durante ...

