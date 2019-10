Untitled Goose Game e la sua simpatica oca si aggiudicano il premio Game of the Year agli

Metal Goose Solid è lo spettacolare punto d'incontro tra Metal Gear Solid e Untitled Goose Game nato grazie a Dreams : grazie al suo fascino spiritoso e al suo umorismo, Untitled Goose Game è diventato un vero e proprio fenomeno che ha ispirato alcune impressionanti creazioni e opere d'arte dei fan, come la più recente che ha fatto incontrare l'adorabile oca con Metal Gear Solid in Metal Goose Solid. Lo YouTuber Bearly Regal ha condiviso un nuovo video di una creazione fatta con Dreams dove ha realizzato l'iconico livello di apertura di Metal Gear Solid. ...

Untitled Goose Game : un giocatore ha rubato tutti gli oggetti presenti nel gioco : Torniamo a parlare ancora di Untitled Goose Game, il gioco che ha avuto un così enorme successo sul web tanto da ricevere una pletora di meme (per non parlare del generatore di meme che consente di creare la propria lista di cose da fare).Ora un giocatore ha pubblicato su YouTube un video che mostra la terribile oca raccogliere tutti gli oggetti presenti nel gioco. TerakJK ci ha messo la bellezza di sette ore per trascinare tutti gli oggetti ...

Untitled Goose Game : disponibile un generatore di meme che consente di scrivere una lista di cose da fare nel gioco : Ormai Untitled Goose Game è entrato nel cuore di moltissimi giocatori. Vi avevamo già precedentemente parlato dei vari meme che circolano sul web? Bene, ora è disponibile addirittura un generatore di meme camuffato da lista di cose da fare all'interno del gioco.Samuel "Hainuel" Fine è il creatore di questo particolare programma e lo ha pubblicizzato attraverso Twitter. "Ho realizzato un generatore di elenchi di cose da fare su Untitled Goose ...

Untitled Goose Game ha fatto talmente furore sui social che i meme si sprecano : Senza dubbio Untitled Goose Game è un gioco con un successo strepitoso, tanto da essere in cima alle classifiche di vendita nell'eShop di Nintendo Switch spodestando addirittura The Legend of Zelda: Link's Awakening.Tantissima gente infatti non fa altro che parlare di quest'oca, tanto che lo sviluppatore Nico Disseldorp ha dichiarato: "Non si sta parlando del gioco come gioco stesso, ma come una tendenza vera e propria".E, appunto, essendo la ...

Untitled Goose Game potrebbe arrivare anche su PS4 - Xbox One e dispositivi mobile : Se nell'ultima settimana avete dato uno sguardo ai giochi più venduti su Nintendo Switch, potreste aver notato che Untitled Goose Game ha spopolato, arrivando in cima alla classifica. Dopo aver raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, sembra che Untitled Goose Game non abbia ancora finito di conquistare il mondo dei giochi, e a quanto pare ci sono piani per portare il titolo su altre piattaforme.Lo studio di ...

Untitled Goose Game : uno streamer ha trasformato un costume da oca in un vero e proprio controller : Giocare ad Untitled Goose Game significa immedesimarsi nel personaggio, pensando ed agendo come farebbe un'oca. A quanto pare uno streamer ha preso alla lettera questa frase ed ha creato un particolare controller che consente di interagire e muoversi proprio come l'oca del gioco.Dylan "Rudeism" Beck è famoso per i suoi video che lo vedono modificare ed utilizzare strani oggetti come controller: basti pensare che lo streamer ha utilizzato una ...

Zelda e Untitled Goose Game in un crossover? Un'idea tanto stramba da essere geniale : Untitled Goose Game è un gioco che ha rubato i cuori ad un sacco di giocatori (se volete saperne di più potete dare uno sguardo alla nostra recensione), tanto che qualcuno ha già pensato ad un eventuale crossover con The Legend of Zelda.Un tweet pubblicato da Celsius Game Studios, team di sviluppo di Drifter, mostra la starnazzante oca accanto alla Master Sword. Riuscite ad immaginare a tutto il caos che avrebbe fatto quest'animale nel mondo di ...

Untitled Goose Game - un indie game geniale che ti fa sentire un’oca : Quando fu annunciato nel 2017, Untitled Goose game catturò da subito l’attenzione di moltissimi giocatori. L’idea, del resto, è quel miscuglio di follia e genialità tale da non poter restare quanto meno incuriositi dinanzi a qualunque trailer del gioco, e questo senza neanche che abbiate necessariamente il desiderio di trasformarvi in un’oca. Già perché Untitled Goose game altro non è che un puzzle game ambientale, neanche ...

Untitled Goose Game completato in una speedrun folle di quattro minuti : Untitled Goose Game non è un gioco particolarmente lungo. Un normale playthrough dovrebbe richiedere circa tre ore per essere completato; tuttavia, uno speedrunner è riuscito a completarlo in poco più di tre minuti.Lo speedrunner francese Seijouf è attualmente il campione in carica per essere l'oca più terribilmente veloce riuscendo a finire il gioco in soli 3 minuti e 46 secondi.Nel gioco, Seijouf usa le sue abilità per farsi strada attraverso ...

Untitled Goose Game - recensione : Chi non ha mai sognato di essere una dispettosissima oca che va in giro a seminare il panico e rovinare la routine di un tranquillissimo quartiere residenziale di una piccola cittadina? Eppure finora non era possibile vivere un'esperienza simile con un videogioco, non fino a quando House House, un piccolo studio indie formato da sole quattro persone con sede a Melbourne ha deciso realizzare Untitled Goose Game, un gioco che raccontato così ...