Umbria | non funziona il microfono Berlusconi | “Dopo 50 anni di comunisti al governo…”

Umbria : Fico - ‘risultato non avrà influenza su governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “D’Alema si dimise per le regionali ma io ho sempre pensato che fosse assurdo, cosa può cambiare il risultato di elezioni regionali per il governo? Per me non avrà alcuna influenza”. Lo dice Roberto Fico a proposito delle regionali in Umbria e delle possibili ripercussioni sul governo di una eventuale sconfitta.L'articolo Umbria: Fico, ‘risultato non avrà influenza su governo’ ...

Umbria - Di Maio mette in guardia i partiti : “Regionali non diventino un trofeo elettorale” : “Io non voglio che l’Umbria diventi un trofeo elettorale, perché la mia impressione è che qualcuno voglia usare l’Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni ‘ho vinto, hanno perso’, oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba essere il modo per rivendicare qualcosa nella politica di Roma”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. L'articolo Umbria, Di ...

Umbria : Di Maio - 'voto per regione non è trofeo elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Umbria - sanzione Pd contro cambi casacca. Verini : “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato non c’entra” : “Chiamatelo risarcimento, penalità o indennizzo. Perché di questo si tratta, il Vincolo di mandato non c’entra nulla”. Il commissario Walter Verini sta portando il Pd al voto del 27 ottobre e difende la “clausola del rimborso” di 30mila da parte dell’eletto che cambi casacca introdotta proprio in Umbria all’atto della candidatura. La notizia viene letta in funzione antirenziana ed evoca il tema del ...

Umbria - Francesca Di Maolo rinuncia alla candidatura. Retroscena : l'sms che non lascia scampo al Patto Civico : Francesca Di Maolo, la candidata in Umbria, poteva essere la personalità perfetta per concludere un altro inciucio, quello del Patto Civico tra Pd e Cinque Stelle. E invece la presidente dell'Istituto Serafico di Assisi sembra tirarsi indietro. L'ufficialità ancora non c'è, ma chi in queste ore l'ha

Umbria Regionali - Andrea Fora del Pd : "Qua c'è qualcosa che non va". Patto Civico con il M5s in bilico : "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Con questa frase Andrea Fora, candidato presidente Civico per le Regionali in Umbria appo

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

**Umbria : Fora - 'Di Maolo rifiuta - c'è qualcosa che non va e va risolta'** : Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Così, su Facebook, Andrea Fora, il candidato indicato dai dem

Umbria : fonti - tramonta ipotesi Di Maolo - non sarà candidata presidente : Roma, 22 set. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. Si lavora a un terzo nome per uscire dall'empasse. Stando ai rumors, sarebbe stata la presidente dell'Istituto Serafico di Assisi a fare un passo indietro. Di fatto è tra

Umbria : fonti - tramonta ipotesi Di Maolo - non sarà candidata presidente : Roma, 22 set. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. Si lavora a un terzo nome per uscire dall’empasse. Stando ai rumors, sarebbe stata la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi a fare un passo indietro. Di fatto è tramontata la sua candidatura, confermano fonti di primo piano all’Adnkronos.L'articolo Umbria: fonti, tramonta ...

Bruno Vespa smaschera Renzi : "Se Nicola Zingaretti perde in Umbria - non si dispera" : Il 27 ottobre si vota in Umbria e Pd e Movimento 5 stelle dovranno vedersela con la Lega. "La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se vincesse la Lega indebolendo Zingaretti non credo che il Matteo fiorentino avrebbe una crisi di disperazione", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.

Umbria : Fonti M5S - trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato presidente : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della Regione Umbria. La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definito il nome. E’ quanto affermano Fonti M5S. L'articolo Umbria: Fonti M5S, trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato ...