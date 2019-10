Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della redazione e buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio manca poco più di un’ora al Consiglio Europeo a Bruxelles Dove si riuniscono i capi di stato e di governo e c’è l’accordo per la brexit uscita del Regno Unito dall’Unione Europea un accordo arrivato dopo una notte di trattative la seconda notte di trattative confermato Ovviamente dalle premier canzone che dice ...

Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio al via al Consiglio Europeo a Bruxelles c’è l’accordo sulla brexit l’annuncio è stato dato al presidente della commissione europea che definisce L’intesa bilanciate ed è qua per l’Unione europea e per la Gran Bretagna raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua L’intesa ha ...

Turchia Siria Ultime Notizie : cosa sta succedendo e chi sono i Curdi : Turchia Siria ultime notizie: cosa sta succedendo e chi sono i Curdi Prosegue l’offensiva turca nel nord-est della Siria in chiave anti-curda: il Presidente Erdogan continua a escludere la possibilità di un cessate il fuoco nonostante la minaccia di sanzioni Usa e gli attriti con l’Europa. Turchia Siria: il ritiro degli americani Dopo la decisione del Presidente Trump di ritirare i soldati americani stanziati nel Nord della Siria, il ...

Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio tra poche ore inizia il Consiglio Europeo Bruxelles e si è trovato l’accordo sulla brexit Una fumata bianca è arrivata dopo una notte di Trattati quindi L’intesa sulle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea tweet del premier britannico Boris Johnson abbiamo un grande nuovo accordo che ci ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Brexit : annunciato accordo Gb-Ue - 17 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. annunciato l'accordo sulla Brexit, Londra e Bruxelles hanno finalmente trovato l'intesa, 17 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Catania - assenteismo : 48 indagati - 17 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. A Catania si sono concluse le indagini nei confronti di 48 dipendenti pubblici assenteisti, 17 ottobre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - nessuna rimodulazione finestre 2020 : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nessuna rimodulazione finestre 2020 Pensioni ultime notizie: Quota 100 non subirà alcuna modifica nel 2020, nemmeno riguardo la rimodulazione delle finestre d’uscita, ovvero l’ipotesi del ricorso all’unica uscita per i lavoratori privati e pubblici. Il governo dovrà però lavorare velocemente su come rimpiazzare Quota 100 quando questa misura arriverà al termine naturale, ovvero il 31 dicembre 2021. ...

Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti valuteranno attentamente le rimostranze dell’Italia che ritiene di essere penalizzata eccessivamente dagli avvocati dati richiesti per la vicenda dei sussidi statali ad Erba L’Italia ha un problema su come i 7 miliardi e mezzo di dollari guida Ci sono stati tu devi aver avuto un ruolo minore rispetto ad altri paesi come la Francia la ...