Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 07 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Spagna proteste dei catalani - 17 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. ULTIME NOTIZIE, Spagna: ancora proteste in Catalogna, Conte a favore della moneta elettronica, 17 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri in primo piano dei terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza che la Turchia vuole creare i suoi confini nel nord della Siria l’operazione fonte di pace finirà il presidente turco erdogan ha parlato al gruppo parlamentare del suo akp Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord della Siria per ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con il Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera Salvo intese è una legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale l’accelerazione è arrivata a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare il documento programmatico di bilancio da inviare a lui e passa il super bonus per chi paga con carta di credito fortemente voluto dal premier Conte salgono a 300 ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 16 ottobre in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Turchia in apertura 6 terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza chiami cara vuole creare essere confini nel nord della Siria l’operazione ponte di pace finirà la sicurezza erogan parlando al gruppo parlamentare del suo HP Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Trieste in apertura Dov’è il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore doveva assistere ai funerali degli agenti uccisi a quanto si è appreso dopo l’atterraggio all’aeroporto accusato un malore è stato portato in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti per una sospetta colica renale non ci sono ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura dei terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza l’operazione fonte di pace finirà sono le parole del Presidente turco erdogan parlando al gruppo parlamentare del suo akp Ada Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord della Siria per dogana sottolinea che nella sua storia la ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio te lo ridò azione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio la crisi siriana ha parlato nuovamente il presidente della Turchia erdogan 6 terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza che la Turchia vuole realizzare al confine nord della Siria L’operazione è fonte di pace terminerà lo ha detto erdogan sottolineando però che non è mai accaduto nella storia della Repubblica ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione capella Luigi in studio torniamo a Roma dove questa mattina intorno alle 9 un autobus schiantato contro un albero sulla via Cassia c’è un aggiornamento sulle bilance 29 persone sono rimaste ferite trasportati in ospedale 9 di queste sono gravi sono state trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli a Villa San Pietro al San Filippo ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio un autobus si è schiantato contro un albero lungo la Cassia a Roma è accaduto questa mattina a 14 persone sono rimaste ferite bloccata la circolazione locale i pazienti più gravi sono al 5 trasportati in codice rosso Agli ospedali Policlinico Gemelli Villa San Pietro San Filippo Neri e Sant’Andrea sul posto le autorità per la messa in ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio la politica via Libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio da 30 miliardi e al decreto fiscale 6 ore i lavori in consiglio dei ministri delibera è arrivato all’alba di questa mattina passa al super bonus per chi paga con carta di credito salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia l’uso del contante si riduce gradualmente fino a €1000 nel 2022 ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Napoli : riciclaggio auto rubate - 17 arresti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Giro di auto rubate scoperto a Napoli, diciassette persone finite in manette: tutti i dettagli, 16 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla stazione Gabriella Luigi in studio Un lungo e impegnativo Consiglio dei Ministri durato sei ore ha dato il via libera all’alba Salvo Intesa la legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale e passa il superbollo si paga con carta di credito fortemente voluto dal premier Giuseppe Conte salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia duro confronto chiuso con una ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione da Italia dal mondo ben trovati in studio Roberta Frascarelli via libera Salvo Intesa del CDM alla legge di bilancio per il 2020 al decreto fiscale collegato alla manovra Stamani dopo quasi sei ore alla riunione del tetto al contante Cala a €2000 Nel 2020 2021 poi scenderà a €1000 negli anni successivi sale 8 anni il calcio per la dichiarazione fraudolenta Nel 2020 sono ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Manovra 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,