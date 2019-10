Turchia-Usa | intesa su tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi Trump | «Grazie Erdogan»

Siria - accordo USA-Turchia : "120 ore di cessate il fuoco per il ritiro delle forze curde" : Contro ogni previsione la partecipazione della delegazione statunitense in Turchia potrebbe aver sortito l'effetto sperato dalla comunità internazionale. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la Turchia per il cessate il fuoco.La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia di a porte chiuse tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a ieri si era detto pronto ...

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Erdogan avrà la sua ‘safe zone’ di 30 chilometri : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il quale ha ottenuto quello che voleva: la ...

Guerra in Siria : la Turchia accusata di aver usato armi chimiche negli attacchi ai curdi : Continuano ad arrivare notizie drammatiche dalla Siria. I curdi (attraverso le dichiarazioni dell'amministrazione autonoma curda) infatti, hanno accusato la Turchia di utilizzare armi chimiche (napalm e fosforo bianco) nei bombardamenti contro la popolazione curda. La Turchia, a sua volta, respinge le accuse: "Mai usate armi proibite dalle convenzioni internazionali", e a sua volta attacca: "armi chimiche usate dai curdi per poter accusare noi". ...

Siria - i curdi chiedono corridoi umanitari per i civili e accusano la Turchia : “Ha usato fosforo e napalm”. Ankara smentisce : “Mai fatto” : “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti” curdi dalla Turchia, durante l’assedio a Ras al Ayn. È la denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Concetto ribadito in un successivo comunicato delle Sdf: “L’aggressore turco sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al Ayn – si legge – Di fronte ...

Siria - Usa : «Sanzioni alla Turchia se non ferma l’attacco» : Il segretario al Tesoro Mnuchin avverte Erdogan che, intanto, il 22 ottobre andrà in Russia per incontrare Putin. Spunta una lettera di Trump al leader turco. La Camera americana condanna il ritiro delle truppe Usa, ma The Donald alza la voce: «Odio l’Isis più di voi»

Siria - la Russia prende il posto degli USA per arginare la Turchia : Si tratta di fatto di un passaggio di consegne vero e proprio, quello che è avvenuto tra Stati Uniti e Russia, facendo così aumentare l'influenza di Putin nella rovente regione del Medio Oriente. Una transizione che avviene con l’aiuto più o meno apertamente dichiarato dagli stessi Stati Uniti che, pur di lasciare la regione in breve tempo, hanno aiutato le forze russe ad orientarsi rapidamente in aree non sicure, come rivela un funzionario del ...

Siria - Erdogan "Turchia non dichiarerà cessate il fuoco"/ Usa cercano di mediare : Siria, Erdogan: "La Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco". Gli Stati Uniti provano a mediare, volando ad Ankara: le ultime

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Turchia vs SIRIA/ L'obiettivo degli Usa è - solo - fermare l'Iran : Gli Usa non possono consentire che si formi una SIRIA iraniana: sarebbe troppo pericoloso per i loro alleati regionali, Arabia Saudita e Israele

SIRIA - ASSEDIO Turchia A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Siria. Usa : azione Turchia unilaterale : 01.35 "Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva unilaterale nel nordest della Siria e tornare al dialogo con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Regione". Lo afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Turchia - bombe sui reporter stranieri. Trump ritira le truppe Usa - asse tra curdi e Assad : L'annuncio stavolta arriva dal numero uno del Pentagono, Mark Esper, nel corso di un'intervista televisiva: Donald Trump ha ordinato il completo e immediato ritiro delle truppe Usa nel nord...