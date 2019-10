Tumori | gli esperti | “Dalla car-T alla terapia genica | le nuove prospettive di cura per i

Allenatore alleato di salute : “dichiarazione di guerra” ai Tumori e agli stili di vita scorretti tra i giovanissimi : Una vera e propria “dichiarazione di guerra” ai tumori e agli stili di vita scorretti tra i giovanissimi. E’ quanto hanno concordato la Fondazione Insieme Contro il Cancro e gli allenatori di calcio europei dell’AEFCA (Alliance of European Football Coaches’ Association). A partire dalle prossime settimane in 49 diversi Paesi del Vecchio Continente sarà quindi avviata la campagna Allenatore alleato di salute, la prima al mondo che intende ...

Penati - gli altri assolti e i Tumori mediatico giudiziari : È morto Filippo Penati. È morto di tumore e secondo la sua viva voce questo tumore è stato causato anche dai processi che ha subito. Non è vero.Come giornalisti variamente impegnati, da una parte o dall’altra della barricata, dovremmo onestamente non avvalorare l’idea che è un’inchiesta o un processo a creare le condizioni psicofisiche ideali per lo sviluppo di cellule tumorali.Di fronte alla ...

Un ponte tra gli USA e l’Italia per le cure dei Tumori ematologici : nasce la SOHO Italy : L’onco-ematologia è, tra le discipline che si occupano di patologie neoplastiche, quella che sta registrando i più importanti passi in avanti: i recentissimi e promettenti risultati ottenuti dalle cosiddette CAR-T – trattamenti che utilizzano, “ingegnerizzandoli”, i linfociti T – sono forse il miglior esempio del livello raggiunto nella messa a punto di trattamenti sempre più mirati ed efficaci. Merito, soprattutto, del lavoro di ricerca, studio ...

Sesso orale e Tumori - la prevenzione è fondamentale : i consigli degli esperti : Circa 50 mila casi l’anno di tumore della laringe e del cavo orale, ma i numeri sono destinati a crescere soprattutto nei paesi industrializzati, dove questi rappresentano fino al 15-30% dei cosiddetti tumori testa-collo. Solo nel nostro Paese si contano 104 mila pazienti per 9.700 nuove diagnosi ogni anno. L’ospedale Fatebenefratelli di Roma, aderendo alla campagna europea di prevenzione dei tumori del cavo orale ‘Make ...

Papa Francesco : la tutela dell’ambiente e la lotta ai Tumori “2 facce della stessa medaglia” : “La migliore e più vera prevenzione è quella di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e delle sue leggi“, ha dichiarato Papa Francesco nell’udienza all’Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica). “Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, ma anche dai luoghi in cui si vive che, soprattutto nei grandi centri, sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ...

Smartphone e Tumori : il Consiglio di Stato conferma la necessità di maggior informazione : Il Consiglio di Stato conferma la necessità di fornire maggiori informazioni agli utenti in merito ai rischi per la salute e per l'ambiente provocati da un uso scorretto degli Smartphone. L'articolo Smartphone e tumori: il Consiglio di Stato conferma la necessità di maggior informazione proviene da TuttoAndroid.