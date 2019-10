Tumore al seno | un corso per giovani oncologi medici

Tumore al seno : la prevenzione deve iniziare presto - 2 stili di vita fondamentali per scongiurare il rischio : La prevenzione del Tumore al seno è un modo di vivere che ogni donna può scegliere già a partire dai 20 anni e mantenere nel tempo, anche in caso di malattia. E’ il messaggio di sensibilizzazione innovativo lanciato in occasione dell’ottobre rosa dall’Istituto europeo di oncologia. “Vogliamo convincere le donne – dichiara Roberto Orecchia, direttore scientifico Ieo – che la prevenzione del cancro del seno non ...

Visconti : Zingaretti lascia a piedi la prevenzione del Tumore al seno : Roma – “lo schema è lo stesso già usato da Zingaretti in questi anni per la chiusura dei tanti centri di eccellenza romani e regionali, che la sua presidenza continua a divorare; identici sono anche i proclami della vigilia, mentre da atti ufficiali alla Pisana, risultano davvero poche le speranze che il centro anti-tumore di Palazzo Baleani possa essere chiuso per poi riaprire dopo una ristrutturazione, come millanta ...

Gioia Tauro. Guardia Costiera in prima linea nella lotta contro il Tumore al seno : In data odierna, nell’ambito della Giornata nazionale del tumore metastatico, anche a livello locale, nel Comune di Palmi, l’Associazione Onlus

Tumore al seno - ottobre è il ‘mese rosa’. Ecco un esempio di mobilitazione eccezionale : Il nastro rosa della Breast Cancer Campaign ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno. Alcuni lo definiscono proprio per questo motivo il “mese rosa”, con riferimento alle donne, ma non va dimenticato che il cancro alla mammella può colpire anche gli uomini, anche se di questo non si parla. Di certo, il sentimento di vergogna che ancora troppo spesso si accompagna a questo specifica diagnosi non fa sconti ...

Il video spopola nel web : "Gioca d'anticipo! Scendi in campo con la prevenzione per il Tumore al seno" : Serenella Bettin Due attrici scese in campo e oltre 60 calciatrici di Veneto ed Emilia Romagna hanno realizzato un video che sta diventando virale. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione ognugno potrà farsi un selfie: mano sinistra sul petto destro, intrecciando indice e medio della mano. Ci sono storie di donne che si sono salvate per aver preso in tempo un tumore. Storie di donne forti, coraggiose che hanno avvertito un ...

Domenica 13 ottobre : la prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico : Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del Tumore al Seno, è di nuovo in prima linea per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con Tumore al Seno Metastatico. Quest’anno EDI non si limita a chiedere nuovamente a gran voce l’istituzione di una Giornata Nazionale per il TSM, ma le dà vita per la prima volta attraverso una straordinaria mobilitazione di decine e decine di associazioni locali aderenti ...

Dolori a braccio e ascella - per il medico è artrite : 54enne di Sassari muore per Tumore al seno : La donna era stata colpita da un tumore al seno che, non curato, l'ha uccisa all'età di 54 anni. Secondo l'accusa il medico di famiglia non avrebbe riconosciuto i segnali del tumore e l'avrebbe curata a lungo per una artrite nonostante i disturbi della signora aumentavano. Ora è accusato di omicidio colposo.Continua a leggere

Nel Sud Italia si muore ancora troppo di Tumore : “l’assistenza è terrificante. Il cancro al seno uccide perché le strutture sono carenti” : “Nella lotta contro il cancro l’Italia è uno dei Paesi di punta ma questo non si traduce in una adeguata qualità dell’assistenza. Dal punto di vista assistenziale in certe Regioni siamo all’avanguardia mondiale ma in altre Regioni l’assistenza è veramente terrificante. Si arriva tardi alla diagnosi“. Lo ha detto Walter Ricciardi, nominato ieri presidente del ‘Mission Board for Cancer‘ della ...

Tumore al seno - gli effetti del movimento fisico sul rischio di recidive : Più di 52.000 nuovi casi: ecco i numeri delle diagnosi di Tumore al seno in Italia nel 2018. Se si guarda alla situazione del nostro Paese, è però bene ricordare anche l’ottima media di sopravvivenza a cinque anni: il valore in questione è pari all’87% e supera la media europea. Chi vive il calvario della diagnosi di Tumore al seno e del successivo trattamento deve fare i conti pure con le recidive. Tra le “strategie” ...

Avola. Domenica 13 ottobre la Giornata nazionale del Tumore al seno metastatico : Domenica 13 ottobre le oltre 150 associazioni di volontariato che costituiscono il network di Europa Donna saranno presenti, con iniziative

Play! Storie che cantano : intervista a Noemi - testimonial dell’evento a sostegno delle donne con Tumore al seno metastatico : Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore del contest musicale Play! Storie che cantano, un evento organizzato a sostegno delle donne che combattano contro il tumore al seno metastatico. Saranno cinque i finalisti che, nella serata di giovedì 10 ottobre, si contenderanno la vittoria davanti al pubblico dell’Auditorium della Conciliazione di Roma. Ad affiancarli ci sarà la cantante Noemi, testimonial d’eccezione del ...

Beyoncé - il padre rivela : “Ho un Tumore al seno”. È uno dei pochi uomini vittima di questa malattia : Mathew Knowles, padre ed ex manager della popstar americana Beyoncé e della sorella Solange, ha rivelato di aver scoperto di essere uno dei pochi uomini vittima del cancro al seno e di essere in cura per questa malattia che uccide ogni anno negli Stati Uniti circa 41.000 donne e 460 uomini. L’uomo ha 67 anni e insegna in una università del Texas, e ha deciso di raccontarlo in due interviste all’Abc e al New York Times, spiegando di ...

Tumore al seno - diagnosi precoce : come fare l’autopalpazione : Sono tre le regole per scoprire presto il Tumore al seno. Mammografia secondo le indicazioni dello screening, con eventuale ecografia se la mammella è particolarmente ricca di ghiandole. E soprattutto attenzione ai segnali che il corpo invia e occhio alla situazione in famiglia. In termini generali lo screening con la mammografia, eventualmente associata a ecotomografia, è fondamentale a partire dai cinquant’anni, ma può essere iniziato qualche ...

Tumore al seno : “In Italia 14mila pazienti con mutazione BRCA” : In Italia aumentano i casi di Tumore della mammella, con un + 10% in cinque anni: erano 48.200 nel 2014, ne sono stimati 53.500 nel 2019. È in assoluto la neoplasia più frequente non solo nelle donne, ma nell’intera popolazione Italiana. La mortalità, però, è in diminuzione in tutte le età, soprattutto nelle under 50, grazie alla maggiore diffusione dei programmi di screening mammografico anche nella fascia compresa fra 45 e 50 anni, che ...