Traffico Roma del 17-10-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) DISAGI IN VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LARGO DON LUIGI GUANELLA ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA APPUA NUOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL QUADRARO PROBLEMI ANCHE IN VIA COLOMBO PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO CODE IN VIA BATTISTINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA CARDINALE MERCATI RIAPERTA LA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA ANTONIO SERRA IN PRECEDENZA CHIUSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO PROSEGUENDO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO ANULARE, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE ALTEZZA GROTTAROSSA PER L’INTENSOINCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DI VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA VIA DE MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ...

LuceverdeRoma : ???????? #Roma #traffico - Raccordo Anulare CODE A TRATTI fra Via Nomentana e allacciamento A24 Roma-Teramo >> Intern… - PLRomaCapitale : #Roma: via Catania, in prossimità di via Cremona, #traffico rallentato causa #incidente altezza civico 73. - TrafficoA : Roma - Traffico Rallentato Complanare Tratto Urbano A24 Traffico Rallentato tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per ... -