Traffico Roma del 17-10-2019 ore 15 | 30

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Traffico Roma del 17-10-2019 ore 07:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 14 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA, CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E INCOLONNAMENTI, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE, VERSO TIVOLI. LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico PER LAVORI, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA, CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E INCOLONNAMENTI, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE, VERSO TIVOLI. LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico PER LAVORI, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 12 : 30 : IN CITTÀ, ANCORA CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, VERSO LO STADIO OLIMMPICO. A NORD DELLA CAPITALE, SULLA FLAMINIA IL Traffico È RALLENTATO ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E TRA IL RACCORDO E CORSO DI FRANCIA, VERSO IL CENTRO. FILE ANCHE LUNGO VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, IN ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 11 : 30 : IN CITTÀ, ANCORA CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, VERSO LO STADIO OLIMMPICO. A NORD DELLA CAPITALE, SULLA FLAMINIA IL Traffico È RALLENTATO ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E TRA IL RACCORDO E CORSO DI FRANCIA, VERSO IL CENTRO. FILE ANCHE LUNGO VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, IN ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA OPPOSTA, PER CURIOSI. FILE PER Traffico INTENSO SEMPRE IN ESTERNA, TRA PARCO DE’ MEDICI E LA VIA DEL MARE. ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 10 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA OPPOSTA, PER CURIOSI. FILE PER Traffico INTENSO SEMPRE IN ESTERNA, TRA PARCO DE’ MEDICI E LA VIA DEL MARE. ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09 : 30 : ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE A RATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA TIBURTINA, TRA VIA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, ED ANCORA RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. SULLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO. MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO. MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. LUNGO L’ANELLO ESTERNO, CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. E ANCORA TRA VIA CASSIA E LA Roma FIUMICINO. CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, PER Traffico INTENSO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, 1 KM DI CODA TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. IN INGRESSO A Roma, IL Traffico È INTENSO SULLE CONSOLARI. UN INCIDENTE SI REGISTRA SULLA VIA SALARIA, CODE IN AUMENTO TRA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 20 : 00 : SI STA NORMALIZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA GIORNATA DIFFICILE. SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA SUD UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA PROVOCA CODE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA. SULLA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19 : 30 : INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, CON RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...