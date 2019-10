Tra oggi e domani la prima passeggiata nello spazio per sole donne

Moggi : 'Non credo che la Juventus stia Trattando male Mandzukic - non riprenderei Pogba' : Negli ultimi mesi in casa Juventus ha spesso tenuto banco la situazione di Mario Mandzukic: il croato non è più al centro del progetto bianconero, tant'è che è stato escluso dalla lista Champions, e poche settimane fa sembrava che l'attaccante ex Atletico Madrid potesse trasferirsi in Qatar, ma alla fine queste trattative che lo vedevano coinvolto sono sfumate. Adesso resta da capire quale sarà il futuro di Mario Mandzukic e se tornerà ...

Gazzetta : Lozano rienTra oggi - dovrebbe saltare la gara contro il Verona : Si era temuto il peggio l’altro giorno dopo le immagini dell’infortunio di Hirving Lozano contro il Panama Dopo l’ennesima entrata dura, Lozano è rimasto a terra dolorante, in un primo momento s’è pensato che fosse interessata la caviglia ma il giocatore s’è rialzato e ha provato a restare in campo: ha dovuto arrendersi, però, dopo qualche minuto per il dolore lancinante che l’ha costretto a uscire dal campo in barella Come scrive ...

ESTraZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto : numeri vincenti - oggi 16 ottobre - 242/2019 - : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto: ecco i numeri vincenti di oggi mercoledì 16 ottobre 2019, concorso 242/2019. Gli aggiornamenti.

Anticipazioni Amici Vip - puntata oggi 16 ottobre : Tra gli ospiti Irama : oggi 16 ottobre, a partire dalle 21.25 su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, dove i 6 concorrenti vip ancora in gioco si daranno battaglia per conquistare i quattro posti liberi per la finalissima del prossimo 23 ottobre. Stando alle Anticipazioni fornite dalle pagine social del programma, il giudice speciale della puntata in onda questa sera sarà Maria De Filippi, mentre Irama, Stash e Diana Dal Bufalo duetteranno con i ...

Manfredonia - il Comune commissariato per 18 mesi dal Consiglio dei ministri : “I clan si erano infilTrati”. È il terzo nel Foggiano in un anno : Il Comune di Manfredonia è stato commissariato per 18 mesi per infiltrazioni mafiose. Il secondo centro più grosso della provincia di Foggia è finito nel mirino del Consiglio dei ministri dopo sei mesi di lavoro della commissione d’accesso. Si tratta del terzo Consiglio comunale affidato alle ‘cure’ di una struttura prefettizia che dovrà rimettere in ordine dopo gli accertamenti del Viminale che ritengono certa ...

Non Trascurabili i problemi Iliad di oggi 16 ottobre : la rete fa i capricci soprattutto al nord : Non possiamo certo trascurare i problemi Iliad che sono stati segnalati in queste ore dagli utenti italiani, soprattutto da coloro che risiedono al nord. Una questione che a qualcuno sta ricordando quanto avvenuto qualche settimana fa nel nostro Paese, quando il malfunzionamento era stato percepito soprattutto nei pressi di Torino come forse ricorderete attraverso il nostro articolo. Come stanno le cose oggi 16 ottobre? Proviamo a capirlo con ...

Daniela Poggi - ecco che fine ha fatto la ex conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’. Sono Trascorsi 15 anni - oggi la ritroviamo così : Sono trascorsi 40 anni dal suo esordio, un lungo periodo in cui Daniela Poggi ha costruito una carriera solida, che si è consolidata nel tempo attraverso il cinema, il teatro, la televisione e non solo. L’artista ligure è stata ospite del salotto pomeridiano di “Vieni da me”, il programma in onda il pomeriggio su Rai Uno. L’attrice ed ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” dal 2000 al 2004 ha raccontato gli esordi della sua carriera, accanto a ...

LA STraDA DI CASA 2 OGGI NON VA IN ONDA/ Anticipazioni 22 ottobre : pubblico in crisi! : La STRADA di CASA 2 non va in ONDA OGGI, martedì 15 ottobre: le Anticipazioni della puntata 22 ottobre con la tragica morte di...

Spoiler U&D di oggi 16 ottobre : Riccardo si spoglia e si mosTra in intimo (VIDEO) : Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Uomini e donne trono over, di cui stando alle anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda la tanto attesa sfilata dei cavalieri, che si metteranno in gioco in una sfida di seduzione. Gli animi all'interno dello studio del dating show Mediaset si scalderanno, soprattutto quando sfilerà Riccardo, che metterà in ...

LOTTO/ EsTrazioni oggi 10eLotto e Superenalotto numeri vincenti 15 ottobre : le quote : LOTTO oggi, SuperenaLOTTO, Estrazioni 10eLOTTO: numeri vincenti e jackpot 15 ottobre, concorso Sisal n.124/2019: le quote, nessun 6 estratto.

LOTTO/ Oggi esTrazioni Superenalotto e 10eLotto - 15 ottobre : numeri vincenti! : LOTTO, SuperenaLOTTO, estrazioni 10eLOTTO: numeri vincenti e jackpot 15 ottobre, concorso Sisal n.124/2019: ultime notizie e tutte le vincite di giornata

La STrada di Casa 2 non va in onda oggi : l’epilogo della storia di Fausto e figli rimandato alla prossima settimana : Chi si sintonizzerà questa sera su Rai1 si accorgerà che La Strada di Casa 2 non va in onda oggi, 15 ottobre, ma lo farà solo martedì prossimo. Cambio di programmazione per la fiction con Alessio Boni che tanto successo sta riscuotendo in queste settimana con un nuovo giallo e nuovi misteri da risolvere e tutto per via del calcio. Archiviata e festeggiata la qualificazione all'Europeo 2020, i ragazzi di Roberto Mancini torneranno in ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : sfida di vertice Tra Svezia-Spagna. La Svizzera si gioca la qualificazione con l’Irlanda. Ecco i match di oggi (15 ottobre) : oggi, 15 ottobre, andranno in scena nove match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma la partita Finlandia-Armenia. I padroni di casa sono attualmente alle spalle dell’Italia e per conservare la seconda posizione dovranno ottenere un risultato positivo. In serata, alle ore 20.45, gli altri match. L’Italia giocherà in trasferta sul campo del Liechtenstein. Mancini potrà sfruttare questa occasione per fare ...