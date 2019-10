Tortura carcere Torino | 6 agenti arrestati Violenze su detenuti impiccati | è

Torino - presunte violenze sui detenuti in carcere : arrestati sei agenti accusati di Tortura : Le indagini sono partite dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di Torino, venuta a conoscenza di un...

Detenuti Torturati in cella : arrestati 6 agenti del carcere di Torino : Francesca Bernasconi Sono accusati del reato di tortura. Le violenze riguarderebbero il periodo da aprile 2017 fino a novembre 2018 Sono accusati di aver torturato alcuni Detenuti. Per questo, sei agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati. Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine iniziata nel 2018, che ha accertato il verificarsi, all'interno del ...

San Gimignano - detenuto venne Torturato in carcere dagli agenti : sospese quattro guardie : Un brutto episodio di violenza, avvenuto tra le mura del carcere di San Gimignano in Toscana. Protagonista di quella che sembra essere stata una vera e propria aggressione da parte delle guardie giudiziarie è stato un cittadino tunisino di 31 anni. La vittima stava scontando un anno di reclusione nell’istituto penale: l’11 ottobre del 2018, giorno dei presunti abusi, era in isolamento, come hanno testimoniato diversi detenuti. Gli agenti ...

