Torino | violenze choc sui detenuti in carcere | in manette sei agenti di polizia

Torino - violenze sui detenuti : sei agenti della Penitenziaria arrestati per tortura : Sono accusati di tortura i sei agenti della Polizia Penitenziaria arrestati per violenze sui detenuti nel carcere di Torino. È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino l’indagine che questa mattina ha portato all’esecuzione delle misure cautelari degli agenti, ora ai domiciliari, in servizio nella la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il provvedimento riguarda ...