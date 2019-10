Tiro con l’Arco – ANOC Awards 2019 | Mauro Nespoli nominato miglior atleta dei Giochi

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul riTiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Siria - McConnell : riTiro Usa è catastrofe : 22.24 Il ritiro delle truppe Usa "creerà anche un più ampio vuoto di potere in Siria che sarà sfruttato da Iran e Russia, un esito catastrofico per gli interessi strategici degli Stati Uniti". Lo ha detto il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, finora uno dei più stretti alleati del presidente americano Donald Trump. McConnell ha reso noto che questa settimana incontrerà dirigenti dell'amministrazione Usa e altri senatori per ...

**Fisco : Conte alza Tiro su evasione - ‘sconto’ 19% per servizi più a rischio** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è deciso ad alzare il tiro sulla lotta all’evasione fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, si starebbe lavorando per rendere più incisiva la detrazione fiscale per contrastare il ‘nero’. In particolare, viene spiegato da fonti di governo, il presidente del Consiglio vorrebbe fissare un’asticella più alta -pari al 19%- per quei ...

Tiro a volo - Mondiali Para-Trap Sydney 2019 : l’Italia conquista tutti i titoli in palio! : Italia in trionfo a Sydney, in Australia, dove si sono svolti i Mondiali di Para-Trap per il Tiro a volo: i nove azzurri in gara hanno tutti centrato la finale, portando poi a casa ben sette medaglie. Sono dell’Italia i tre titoli iridati in palio, mentre in due delle tre competizioni addirittura tutto il podio si è colorato di azzurro. RISULTATI PT1: 1° Oreste LAI (ITA) 105/125 – 34/50 (+1); 2° Juha MYLLYMAKI (FIN) 100/125 – 34/50 ...

Addio all’Alto Adige : “ci sentiamo sudTirolesi” dicono. Come buttare all’aria storia e Costituzione italiana : Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, decidendo così di cancellare l’espressione “Alto Adige” e l’aggettivo “altoatesino”, sostituendole con “Provincia di Bolzano“. Nella versione tedesca del testo, però, resta l’espressione ...

Farina di farro contaminata da soia - il ministero ordina il riTiro : ecco il prodotto interessato : Scatta il ritiro ordinato dal ministero della Salute. L'avviso di richiamo riguarda un lotto di Farina di farro integrale, marchio "Le farine magiche" Lo Conte, ed è dovuto alla presenza di soia non dichiarata sull'etichetta. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, il prodotto ritirato è venduto in co

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : il duo Argiro-Connor vince nel Mixed Team di skeet : Finisce qui. La stagione del Tiro a volo internazionale si è ufficialmente chiusa alle World Cup Final 2019 di Al Ain con l’ultimo contest in programma: il Mixed Team di skeet, in salsa “President’s Trophy”, con binomi creati in modo casuale dalla sorte e quindi squadre di tiratori non necessariamente provenienti dalla stessa nazione, come accade invece di consueto nelle altre competizioni ISSF. A vincere è stata la ...

Nuoto : Conor Dwyer sospeso per doping. L’americano annuncia il suo riTiro su Instagram : Arrivano grosse novità dagli States sul fronte “doping”. L’USADA, agenzia antidoping statunitense, ha rivelato che Conor Dwyer (due volte campione olimpico con la 4×200 sl americana e bronzo a Cinque Cerchi nei 200 sl, nonché grande interprete nelle rassegne iridate in queste specialità) è risultato positivo a una sostanza anabolizzante (testosterone) in due test eseguiti il 15 novembre e il 20 dicembre dell’anno ...

Panna cotta Crai con "elevata carica microbica mesofila" : scatta il riTiro - ecco il prodotto interessato : L'allarme e l'ordine di richiamo arriva direttamente dal ministero della Salute: nel mirino tre lotti di Panna cotta al crème caramel marchio Crai. Il ritiro scatta a causa di una elevata carica microbica mesofila che ha causato un'alterazione organolettica. Nel dettaglio, il prodotto interessato da

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi”. Sdf : “Bombe su prigione con membri Isis”. Trump : “RiTiro? Curdi non ci aiutarono in Normandia” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. “I nostri eroici commando ...

Allerta listeria nel formaggio italiano : gorgonzola e mascarpone contaminati - scatta il riTiro [MARCA e LOTTO] : Allerta listeria nel formaggio italiano: Migros ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che nel prodotto italiano “gorgonzola e mascarpone” durante un controllo interno, è stata rilevata la presenza di batteri patogeni del genere listeria. Immediato il ritiro dei prodotti dalla catena di supermercati: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e ...

Juventus - brutte notizie dal riTiro del Galles : Ramsey costretto a saltare il match con la Slovacchia : Il commissario tecnico del Galles ha rivelato che il centrocampista bianconero non prenderà parte al match con la Slovacchia per un fastidio all’adduttore Cresce la preoccupazione della Juventus per quanto riguarda le condizioni di Aaron Ramsey, costretto a saltare il match tra Galles e Slovacchia per un fastidio all’adduttore. Il centrocampista bianconero dunque non scenderà in campo nella sfida valida per le qualificazioni ad ...

Pietro Tartaglione contro Pamela Prati : «Si invente cose - noi la premiamo». Poi corregge il Tiro : «Spero di ricredermi…» : Ha fatto il giro del web in video pubblicato su Instagram in cui l’ex protagonista di “Uomini e donne” Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, si è scagliato contro Pamela Prati e ha definito una vergogna la sua presenza alla manifestazione “Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa”. La presenza non era indicata: “Questa si è inventata un matrimonio – ha detto sul social – si è inventata dei figli, un compagno, un marito, si ...

Alena Seredova - i figli a scuola con le maglie stropicciate : «Non c’è niente di male. STiro meno - sto più tempo con loro» : Alena Seredova e i due figli la mattina del primo giorno di scuola – ormai un mese fa. La mamma dei due ragazzi, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, non poteva di certo immaginare che quello scatto buffo pubblicato su Instagram, in cui lei sorride ma i due ragazzi non hanno quella che si definisce una “faccia allegra”, sarebbe diventata oggetto di scandalo per una parte dei suoi follower che di quella immagine hanno notato un ...