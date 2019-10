Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Mi è crollato il mondo addosso. Ero sconvolta dai video pedopornografici che ho trovato sul telefonino di mio figlio tredicenne“. Racconta così a La Stampa lache, dopo aver haladi Whatsapp, chiamata “The“, ha fatto scattare le indagini dei carabinieri. Nel mirino dei militari sono finiti 25 ragazzi di cui sedici minorenni tra i 13 e i 17 anni. Quelli imputabili sono indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, istigazione all’apologia di reato avente per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali. “Lo scorso aprile ho controllato il telefono di mio figlio – spiega – . Tra me e mio figlio c’è un accordo: può usare il cellulare solo a patto che io lo possa controllare. Mi ha attirato il nome dellache ho subito aperto”. E continua: ...

LaStampa : Di fronte alla vicenda della chat «The Shoah party» il mondo della scuola nel suo insieme è in sofferenza, ammetten… - fattoquotidiano : The Shoah party, la madre che ha denunciato la chat: “Ho scoperto l’inferno” - Noovyis : (The Shoah party, la madre che ha denunciato la chat: “Ho scoperto l’inferno”) Playhitmusic - -