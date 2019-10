The Outer Worlds sarà migliorato su Xbox One X e anche su PS4 Pro

Un nuovo video di The Outer Worlds mostra i vari modi in cui potremo personalizzare i personaggi : Obsidian Entertainment ha iniziato a mostrare nuovo materiale per il suo The Outer Worlds. Ora Nitai Poddar, narrative designer del gioco, ha evidenziato il sistema di creazione del personaggio in un nuovo video.Lo sviluppatore spiega che attributi come Perception aumenteranno caratteristiche come l'headshot. Ci sono abilità come Intimidate, utile nelle conversazioni. Si può sbloccare poi l'abilità Terrify a un livello abbastanza alto. Ciò ha ...

The Outer Worlds supporterà il 4K solo su Xbox One X e non su PS4 Pro : Mancano pochissimi giorni all'uscita di The Outer Worlds e Private Division, il publisher del gioco, ha dichiarato che il 4K sarà supportato solo su Xbox One X e non su PlayStation 4 Pro.Questa affermazione è sorprendente perché di solito, ogni gioco AAA di prossima uscita possiede miglioramenti su entrambe le piattaforme. Tuttavia c'è un precedente: anche con We Happy Few, titolo di Compulsion Games, il 4K era supportato su Xbox One X, mentre ...

Xbox Game Pass per PC : The Outer Worlds - Stellaris e molti altri giochi in arrivo questo mese : Microsoft ha rivelato i giochi che arriveranno sulla versione per PC di Xbox Game Pass nel mese di ottobre, e si tratta di un'altra solida line-up. The Outer Worlds, che sapevamo sarebbe arrivato su Game Pass al lancio, sarà disponibile anche su Game Pass per PC. Altre aggiunte includono Stellaris, F1 2018, Saints Row IV e Minit.The Outer Worlds, come saprete, è il nuovo gioco di ruolo sci-fi in prima persona per giocatore singolo di Obsidian ...

The Outer Worlds : svelati nuovi dettagli su mappa - armi e stili di gioco : Durante il recente Inside Xbox, Microsoft e Obsidian Entertainment hanno mostrato nuovamente l'atteso The Outer Worlds.Il trailer ha mostrato un po 'di gameplay in più e le regioni del gioco. Le principali colonie di The Outer Worlds sono divise tra due pianeti: l'industrializzata Terra 2 e il selvaggio e pericoloso Monarch. I giocatori possono scegliere di esplorare questi due pianeti in una varietà di modi, con lo sviluppatore Obsidian che ...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di quaranta minuti di The Outer Worlds, il nuovo GDR di Obsidian in arrivo nei negozi il prossimo mese.Il filmato mostra è ambientato nelle fasi iniziali dell'avventura e offre una panoramica delle meccaniche di combattimento ed esplorazione, il sistema di dialoghi e fare la conoscenza di alcuni dei personaggi che incontreremo durante il nostro soggiorno ad Halcyon. In particolare ...

The Outer Worlds : ecco un nuovo video gameplay di 20 minuti dal TGS 2019 : Durante il Tokyo Game Show 2019 è stato presentato un nuovo video gameplay di 20 minuti di The Outer Worlds, il nuovo attesissimo RPG di Obisdian in arrivo nei negozi il prossimo mese.Il filmato mostra una sessione di gioco ambientata nelle fasi iniziali dell'avventura, che permette di dare un nuovo sguardo alle meccaniche di combattimento ed esplorazione, il sistema di dialoghi e fare la conoscenza di alcuni dei personaggi che incontreremo ...

La promessa di Obsidian : con The Outer Worlds i "giochi buggati" dello studio saranno solo un ricordo : Obsidian ha trascorso gli ultimi mesi a concentrarsi sull'eliminazione di bug in The Outer Worlds, secondo la narrative designer Megan Starks.In precedenza il design director di Obsidian Josh Sawyer aveva affermato che aver usato più tempo per lo sviluppo (a causa del fatto che non si era in balia di scadenze dei publisher) e una migliore pianificazione, poteva aiutare lo studio a perdere la sua reputazione di compagnia che realizza "giochi con ...

The Outer Worlds sarà un gioco adatto ai fan di Fallout - BioShock e Borderlands : Ormai ci siamo abituati all'idea che The Outer Worlds sia stato sviluppato dai creatori originali del franchise di Fallout, Tim Cain e Leonard Boyarsky. Tuttavia, dobbiamo ancora capire se questo gioco avrà lo stesso fascino.Secondo la narrative designer di Obsidian, Megan Starks, l'obiettivo è proprio questo. Il gioco vuole essere ciò che i fan di Fallout dovrebbero amare, ma dovrebbe attirare anche i fan di Borderlands e BioShock in misura ...

Obsidian ha molte idee per il futuro di The Outer Worlds : The Outer Worlds arriverà il prossimo mese e sembra essere un gioco divertente con una buona narrazione. Mentre il gioco non è ancora uscito, sembra che gli sviluppatori abbiano già molte idee su dove si dirigerà la serie.Parlando con VGC, la narrative director Megan Starks ha parlato del futuro del franchise. La sviluppatrice ha detto che a causa della nuova acquisizione dello studio da parte di Microsoft, che a quanto pare è desiderosa di ...

The Outer Worlds : il nuovo trailer ci dà il benvenuto a Halcyon : A poco meno di due mesi dal debutto nei negozi di tutto il mondo, Obsidian ha pubblicato un nuovo trailer di The Outer Worlds che invita ironicamente i giocatori a visitare la colonia di Halcyon su Terra 2."Sognate di lavorare nella frontiera spaziale? Riuscite a passare il test di attitudine base? Allora Halcyon è il posto che fa per voi! Prosperità e avventure vi attendono su Terra 2, Monarch e altre eccitanti location sparsi per la colonia!", ...