Testata all’arbitro | calciatore squalificato 3 anni | ammenda al club DETTAGLI

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ha colpito l’arbitro con unaal naso, e per questo è statoper treundel Nerviano 1919, nella seconda categoria di Legnano (Milano). L’episodio si è verificato ad un quarto d’ora dalla fine della partita contro il Villa Cortese, a cui era stato appena assegnato un calcio di rigore: come ricostruisce il giudice sportivo, il giocatore prima ha protestato spingendo l’arbitro con le due mani al petto e poi, di fronte alla conseguente espulsione, ha reagito con lache ha causato al direttore di gara dolore e disorientamento tale da impedirgli di portare a termine la gara, quindi sospesa. Il giudice sportivo ha quindi deciso di assegnare la sconfitta per 3-0 al Nerviano 1919, inoltre la società è stata punita con 500 euro diper la responsabilità del comportamento violento del suo tesserato, e dovrà farsi ...

