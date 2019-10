Tennis – Prima l’incidente d’auto | poi i forfait da Vienna e Parigi-Bercy | Nick Kyrgios

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : grandi battaglie nella prima giornata. Quattro match su cinque si concludono al terzo set : grandi battaglie nella prima giornata del torneo WTA International di Lussemburgo con quatto dei cinque match in programma conclusi al terzo set. L’unico incontro sul cemento indoor lussemburghese a concludersi in due partite è quello iniziato dopo la mezzanotte tra la boema Kristyna Pliskova e la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov, terminato con la vittoria della prima con il punteggio di 6-2 7-6 (4). Altra ceca a sorridere è Denisa ...

Tennis - WTA Linz 2019 : la prima volta di Cori Gauff. Campionessa a soli 15 anni : La settimana da sogno di Cori Gauff nel WTA di Linz non poteva che chiudersi con il primo titolo della carriera nel massimo circuito. A soli 15 anni e 7 mesi la giovanissima Tennista americana trionfa sul cemento austriaco dopo aver sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. La finale si mette subito bene per Gauff, che strappa in apertura il servizio ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : buona la prima per Jannik Sinner - l’azzurro supera Lamasine e accede agli ottavi di finale : buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik ...

Prima tappa Table Tennis X - tanto entusiasmo ai Fori Imperiali : Roma – Grande successo per la Prima edizione del ‘Roma Ping Pong Fest’,con la partecipazione di diverse migliaia di persone che hanno avuto modo di gustarsi la presentazione del TTX, ovvero il Tabel Tennis X. IL TXX NELLA CAPITALE: GRANDE SUCCESSO PER “ROMA PING PONG FEST”60mila presenze e 6mila partecipanti per la Prima festa europea del Table Tennis X (TTX) ai Fori Imperiali Roma, 8 ottobre 2019 – Una domenica all’insegna ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : buona la prima per Novak Djokovic - sconfitto Popyrin in due set : buona la prima per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo (Giappone). Il serbo (n.1 del mondo), dopo un periodo di stop per un problema alla spalla, è tornato a giocare oggi sul cemento giapponese e ha sconfitto in due set per 6-4 6-2 l’australiano Alexei Popyrin (n.94 del mondo). Un match in crescendo per Nole che in 1 ora e 25 minuti ha chiuso la partita, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il padrone di casa Go Soeda ...

Wilson lancia ‘Triniti’ - la prima pallina da Tennis eco-friendly : alte prestazioni con un occhio alla sostenibilità : Wilson Sporting Goods lancia la pallina da tennis Triniti: le alte prestazioni, tipiche del brand americano, unite alla salvaguardia dell’ecosostenibilità ambientale Wilson Sporting Goods Co. ha annunciato il lancio della nuova pallina da tennis Triniti. Triniti è la prima pallina da tennis progettata con la sostenibilità al suo interno, pur mantenendo gli alti livelli prestazionali per tennisti dilettanti e professionisti di tutto ...

Tennis - Laver Cup 2019 : programma prima giornata (20 settembre). In campo Fognini - Federer gioca il doppio : orari e tv : Venerdì 20 settembre andrà in scena la prima giornata della Laver Cup 2019, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che coinvolge l’universo del Tennis. Si preannuncia una contesa estremamente appassionante a Ginevra (Svizzera), ad aprire le danze sarà il confronto tra Thiem e Shapovalov alle ore 13.00 e a seguire toccherà a Fabio Fognini contro Sock. A partire dalle ore 19.00, invece, il match tra Tsitsipas e Fritz prima ...

Tennis – La sentenza di Toni Nadal : “prima o poi l’età fermerà Roger Federer” : Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, ha commentato la sconfitta di Roger Federer agli US Open: lo spagnolo sottolinea l’età del campione svizzero come un fattore negativo Stagione negativa per Roger Federer che ha chiuso lontano dal primo posto in classifica e senza vincere alcuno Slam. l’età avanza e i 38 anni iniziano a pesare sulle prestazioni in campo. AFP/LaPresse Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, in ...

US Open – Elina Svitolina è la prima semifinalista : la Tennista ucraina stende Johanna Konta : Elina Svitolina è la prima semifinalista dell’edizione 2019 degli US Open: la tennista ucraina batte Johanna Konta in due set La prima delle quattro semifinaliste degli US Open ha finalmente un nome e un cognome. Elina Svitolina, tennista numero 5 al mondo, ha sconfitto Johanna Konta (numero 16 WTA) nel primo dei quarti di finale dello Slam americano. Svitolina si è imposta dopo 1 ora e 42 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 / 6-4. In ...