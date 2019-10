Tennis | Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils | “Ho giocato in maniera solida e ho

Tennis - Jannik Sinner spazza via Gael Monfils in un’ora e approda ai quarti di finale ad Anversa! : Signore e signori, che Jannik Sinner! L’azzurrino, presente nel tabellone principale dell’ATP 250 ad Anversa (Belgio) grazie ad una wild card, spazza via in 61′ di partita il n.14 del mondo Gael Monfils e conquista i quarti di finale. Una prestazione sublime dell’altoatesino che, giocando sciolto e senza alcun timore reverenziale nei confronti del suo più titolato rivale, ha messo in mostra un Tennis scintillante e ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils. La top 100 è a un passo - se va in semifinale ad Anversa… : Jannik Sinner ha compiuto una vera e propria impresa ad Anversa sconfiggendo il fortissimo Gael Monfils, attuale numero 14 al mondo e uno dei big del circuito internazionale. Il Tennista italiano ha compiuto una vera e propria magia, conquistando la vittoria più importante della carriera e qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP 250. Il trentino è stato impeccabile sul cemento belga e, dopo aver surclassato la ...

Tennis : bilancio stagionale più che positivo per Jannik Sinner - e non è ancora finita : Si sta per concludere un anno, il 2019, che ha rivelato tutto l’enorme potenziale di cui dispone Jannik Sinner, che nel giro di pochi mesi è passato dall’essere nei bassifondi della classifica mondiale, come è peraltro normale per un ragazzo così giovane, a essere di gran lunga il miglior Tennista del mondo della classe 2001. Il bilancio ufficiale stagionale dell’altoatesino nato il 16 agosto di 18 anni fa a San Candido e residente a Sesto, in ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner sempre più vicino alla top100. Le proiezioni di classifica in vista del match con Monfils : Il giovane Jannik Sinner comincia con il piede giusto l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Il 18enne nostrano ha superato in due set, in appena 69 minuti, il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva sconfitto nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava. Un successo, quindi, dal sapore di rivincita per l’azzurrino che in questo incontro ha messo in mostra colpi d’alta scuola e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner domina Kamil Majchrzak e sfiderà Monfils al 2° turno! : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card, Jannik Sinner, attualmente al numero 119 del mondo, ha dominato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4 6-2. Sinner strappa subito il servizio a Majchrzak e ha un impatto impressionante nel match volando sul 4-0 con doppio break in poco più di un quarto d’ora. Sul 5-1 il 18enne di Sesto ...

Tennis - chi è Luca Nardi. Un classe 2003 di talento sulle orme di Jannik Sinner : Un giocatore d’istinto, lontano da quegli schemi di regolaristi terraioli che hanno caratterizzato troppo spesso i giovani talenti italiani del Tennis, un ragazzo con basi solidissime da fondo campo che ama attaccare e rischiare, costruire il punto come piace a lui senza aspettare che l’avversario affossi il proprio colpo in rete o lo spari sui tabelloni. Stiamo parlando di Luca Nardi, giovane pesarese classe 2003 salito agli onori ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner sconfitto in semifinale da Mathias Bourgue al tie-break del terzo set mancando un match point : Nella semifinale dell’ATP Challenger sul cemento indoor di Mouilleron-Le-Captif deludente sconfitta per l’altoatesino Jannik Sinner che manca la sua quarta finale dell’anno nel circuito cadetto cedendo col punteggio di 6-4 4-6 7-6 al francese beniamino di casa Mathias Bourgue in due ore e 18 minuti di gioco. Sinner ha una palla break già nel primo game del match ma non la sfrutta, è lui invece a perdere subito dopo la battuta ma recupera ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : Jannik Sinner vola in semifinale. Piegato Copil in tre set : Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro conquista l’accesso alle semifinali dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia), superando in tre set il rumeno Marius Copil (n.90 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. Con questo risultato Jannik approda al prossimo turno, dove affronterà il vincente del match tra il francese Mathias Bourgue e l’austriaco Dennis Novak. Nel ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale - vittoria in rimonta contro Rosol : Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino ha piegato in tre set il ceco Lukas Rosol (n.152 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-3 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prova di grande carattere per l’azzurrino che ha saputo reagire alle avversità e trovare la chiave per portare a casa un incontro non semplice contro un giocatore ...

Tennis : Jannik Sinner riceve una wild card per il torneo di Anversa : Jannik Sinner prosegue il proprio programma agonistico in questo 2019. Qualificatosi agli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia) sconfiggendo il padrone di casa Tristan Lamasine, l’altoatesino sarà sicuramente impegnato nella prossima settimana anche nell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha infatti ricevuto una wild card per essere parte del tabellone principale. Un main draw di un ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : buona la prima per Jannik Sinner - l’azzurro supera Lamasine e accede agli ottavi di finale : buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik ...

Tennis - la scalata impetuosa di Jannik Sinner. 427 posizioni guadagnate da inizio anno. Ora l’esame delle Next Gen Finals : Il 17 dicembre 2018 era numero 770 del mondo, 551 all’inizio del 2019. Adesso è numero 124, suo best ranking, 427 posizioni guadagnate da Capodanno a oggi, e Jannik Sinner ha ricevuto due settimane fa il giusto premio a questa sua incredibile scalata, e cioè una wildcard per le Next Gen ATP Finals 2019 che si disputeranno dal 5 al 9 novembre al nuovo Palalido di Milano. Il torneo è riservato ai primi otto Under 21 della classifica mondiale ATP, ...