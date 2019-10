«Sugar tax» | la nuova tassa sulle bibite Graziati merendine e diesel | misure|Vota 

Manovra - Gualtieri : “Ci sarà Sugar tax sulle bevande. Cedolare sugli affitti sale al 12 - 5% - ma senza interventi sarebbe andata al 15” : Accanto alla plastic tax ci sarà anche una sugar tax, ma “limitata alle bevande” e non anche sulle merendine come aveva prospettato il titolare dell’istruzione Lorenzo Fioramonti. E le nuove tasse sono in ogni caso “interventi limitati sia nel numero sia nell’importo”, oltre al fatto che “quasi sempre l’aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la ...

Sugar tax - Feltri contro il governo : 'Storia dei compagni di merendine ha rotto i co...' : Vittorio Feltri è, indubbiamente, uno dei giornalisti più noti a livello nazionale. Quando deve esprimere la sua opinione lo fa senza peli sulla lingua o giri di parole, anche se in qualche caso si può urtare la sensibilità di qualcuno. A questa certezza, negli ultimi tempi, sembra se ne possa aggiungere un'altra, ossia la scarsa stima che nutre nei confronti del governo giallorosso. Un concetto che viene ribadito attraverso un tweet in cui si ...

Manovra - governo frena sul bonus figli : non sarà in Manovra. Spunta la Sugar tax : L'assegno unico per i figli non ci sarà. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente sabato, un vertice di maggioranza dovrebbe...

M5s rilancia tassa su bevande zuccherate : “Sugar tax pronta - potrebbe entrare in manovra” : La sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, potrebbe entrare in manovra. Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, spiega che la sugar tax è pronta e che "se non si inserirà subito credo che il Parlamento la riproporrà". Castelli precisa che si tratta di una tassa sugli zuccheri aggiunti negli alimenti, ma non dice se corrisponde esattamente alla tassa sulle merendine pensata per finanziare la scuola.Continua a leggere