Storia di Andretti | il ' piedone' delle corse che Trump ' stima moltissimo'

Fonte : agi

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Trump lo ha fatto salire sul palco dell'East Room della Casa Bianca, dopo aver incontrato Mattarella. Annunciandolo ha detto: "È un uomo che stimo". Lui è americano di adozione, ma Mario Gabriele Andretti si sente italiano, appena può, parla italiano, ha gusti e passioni legate all'Italia. Che partono da Montona, Istria, il 28 febbraio 1940 dov'è nato, quando quel territorio era ancora parte integrante del nostro paese per essere annesso, nel 1948, all'allora Jugoslavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fino ai 15 anni, è cresciuto in un campo profughi a Lucca, in Toscana, quand'è emigrato con la famiglia a Nazareth, Pennsylvania. Dell'Italia mantiene anche la faccia, le espressioni, il talento e la simpatia per le donne (corrisposta), anche se, come ogni italiano vero, è legato strettamente ai valori della famiglia, alla moglie, ai figli. ...

