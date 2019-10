Stop aumento Iva in manovra | Italia Viva annuncia emendamenti su Q100

Manovra - Stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo...

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - Stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Allarme CsC : senza Stop all’aumento dell’Iva rischio crescita zero nel 2019 e nel 2020 : Secondo CsC, l’Italia «è ancora sulla soglia della crescita zero rischiando di cadere in recessione in caso di nuovi shock». L’impatto atteso sui consumi per il 2019 da parte del reddito di cittadinanza sarà smorzato

Giuseppe Conte sullo Stop all'aumento Iva : "Salvati 542 euro per ogni famiglia" : Adesso Giuseppe Conte fa il galletto, gonfia il petto, si erge a salvatore della patria. L'occasione è l'assemblea di Assolombarda al teatro La Scala di Milano, dove era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presunto avvocato del popolo, il campione del trasformismo po

Conte : dopo Stop aumento Iva non ci fermiamo affatto : "Le risorse sono limitate, ma faremo il massimo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'avvio della ricostruzione del Ponte

Def : Conte - ‘dopo Stop aumento Iva non ci fermeremo - obiettivi ambiziosi’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l’interesse degli italiani. E’ chiaro che la sterilizzazione dell’Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l’attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l’incremento dell’Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto ...

Governo : Sibilia - ‘Stop aumento Iva e lotta evasione - cambieremo il Paese’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Dopo lo stop all’aumento dell’Iva lunedì taglieremo 345 parlamentari facendo risparmiare agli italiani 500 milioni di euro ogni 5 anni. Ma vogliamo anche aiutare le famiglie e migliorare la lotta contro l’evasione fiscale, saranno i prossimi passi per il cambiamento del Paese”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, del M5S.L'articolo ...

Manovra da 29 miliardi : confermato lo Stop all’aumento dell’Iva Video : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva

Nella manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Autostrade : 2 mesi Stop aumento pedaggi : 21.37 Autostrade per l'Italia sospende "ulteriormente, in via volontaria", l'incremento tariffario relativo all'anno 2019 per altri 2 mesi. Lo comunica Aspi in una nota, spiegando che la decisione è stata presa dal CdA "in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".