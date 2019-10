Stoccaggio sostanze pericolose nel laboratorio INFN | nuovo sollecito alla rimozione

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'Aquila -nei Laboratori del Gran Sasso: la Regione Abruzzo scrive diall'per ladi 1.292 tonnellate di trimetilbenzene (esperimento Borexino) e 1.000 tonnellate di acqua ragia (LVD). Spunta altra nota sull'esperimento Luna MV con cui la Regione ricorda all'gli obblighi sulle procedure di autorizzazione, dopo che l'istituto si era lamentato per i ritardi nella programmazione degli esperimenti. Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso: tutti ammettono che lesono la principali fonte di pericolo per l'acqua potabile. Divieto die obbligo diimposti dlegge da anni ma tutto resta come prima, sembra un grande gioco di ruolo da parte di tutte le istituzioni. La Regione Abruzzo il 16 settembre scorso ha scritto nuovamente all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ...

DENIOS_Italia : Il centro di stoccaggio realizzato per Coca-Cola HBC Italia si compone di 7 strutture: due shelter antincendio REI… -