Stadio della Roma | archiviata l’inchiesta sull’assessore allo Sport Daniele Frongia

Fiorentina - Nardella vende la Mercafir perchè Commisso non porti lo Stadio fuori Firenze : E’ un fiume in piena il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso, che in pochi mesi ha prima effettuato una buona campagna acquisti, poi il proponimento che dopo l’anno di transizione, questo, la Viola lotterà per obiettivi sempre più prestigiosi, ed infine l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina. Intanto Nardella ha messo in vendita gran parte dei terreni della Mercafir proprio nella giornata di ...

Stadio Fiorentina - si farà in 48 mesi e sarà di proprietà : le parole di Commisso - Nardella e Barone : ‘‘Il Comune di Firenze e il sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi, come noi della Fiorentina vuole investire sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo Stadio della Fiorentina”. E’ il commento del proprietario viola Rocco Commisso dopo aver appreso ...

Stadio Fiorentina - Nardella : “Andiamo avanti con il progetto Mercafir” : Per il progetto del nuovo Stadio di Firenze “stiamo lavorando sull’area Mercafir. Continuo a leggere delle idiozie sul rapporto fra me e Commisso: l’ho sentito due giorni fa. Non capisco tutta questa ansia francamente. Appena tornerà in Italia ci vedremo. I nostri uffici stanno andando avanti sul progetto Mercafir, che è l’unico caso per il quale è già stata approvata una variante urbanistica e abbiamo tutto pronto, ...

Nuovo Stadio Firenze - Nardella : «Avanti con il progetto Mercafir» : Nuovo stadio Firenze. A Firenze si torna a parlare del Nuovo stadio che dovrebbe sorgere in città, progetto in cui sembra credere sia il neo patron del club viola, Rocco Commisso, sia l’amministrazione locale. A fare il punto della situazione ora è il sindaco DarioNardella, che ha detto la sua a proposito delle ipotesi di […] L'articolo Nuovo stadio Firenze, Nardella: «Avanti con il progetto Mercafir» è stato realizzato da Calcio e ...

Iran - prima partita allo Stadio per le donne : 14 gol della nazionale alla Cambogia [FOTO] : Non passerà alla storia per il risultato, nonostante un rotondo 14-0. Iran-Cambogia, match di qualificazione mondiale, verrà ricordato come un simbolo della vittoria delle donne Iraniane che per la prima volta da quasi 40 anni, dalla Rivoluzione islamica, hanno avuto la possibilità di vedere una partita di calcio allo stadio. I riflettori di mezzo mondo erano puntati sull’Azadi Stadium di Teheran dove hanno potuto assistere ...

Roma - per il nuovo Stadio è il momento della svolta : nuovo stadio Roma tempistiche – C’è fermento in casa Roma, anche durante la pausa per le gare delle nazionali. L’attenzione in casa giallorossa si è infatti spostata sulla questione nuovo stadio. Mentre il CEO del club, Guido Fienga, e il direttore commerciale della società, Francesco Calvo, sono a Boston per fare il punto della situazione […] L'articolo Roma, per il nuovo stadio è il momento della svolta è stato realizzato da Calcio ...

Stadio Fiorentina - le ultime indicazioni arrivano dal sindaco Nardella : Stadio Fiorentina – “Preferisco i fatti alle parole: quindi io non parlo, ma lavoro per l’obiettivo che abbiamo a Firenze di fare lo Stadio alla Mercafir” ovvero nella zona nord ovest della citta‘”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in risposta alle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a proposito della possibilità di realizzare fuori dal ...

Stadio San Siro - il sindaco Sala : “inaspettato il parere della Soprintendenza” : In casa Inter e Milan tiene banco la questione dello Stadio del futuro, nelle ultime ore la Soprintendenza alle Belle Arti di Milano ha inviato un parere al Comune per chiedere di valutare ipotesi alternative alla demolizione di San Siro. “Bisogna rifletterci perche’ il parere e’ arrivato ieri sera e secondo me anche in modo un po’ inaspettato – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – Io ...

Fiorentina - Nardella : «Stadio? Si può fare in 4 anni e mezzo» : «Possiamo tranquillamente fare lo stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo: è un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir dov’è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord così da liberare l’area». Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dell’assemblea […] L'articolo Fiorentina, Nardella: «Stadio? Si può fare ...

Stadio Fiorentina - l’annuncio di Nardella : “si può fare in 4-5 anni” : “Ho gia’ detto in maniera molto chiara, e lo potro’ dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo Stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. E’ un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir” ovvero l’attuale mercato ortofrutticolo “dov’e’, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le ...

Stadio Fiorentina - possibile svolta! Nardella : “Niente demolizione curve - Stadio alla Mercafir” : “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono sempre più le possibilità ...

Il sindaco di Firenze Nardella : dal rapporto con Commisso allo Stadio della Fiorentina : Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo che Commisso è una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; ...

Stadio Fiorentina - Nardella allo scoperto : l’annuncio fa sognare i tifosi viola : Stadio Fiorentina – “Lo Stadio si deve fare. Firenze merita di avere uno Stadio quasi nuovo: o si ristruttura l’Artemio Franchi o se ne fa uno nuovo”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un evento a Firenze. “La collaborazione con la Fiorentina e’ veramente al top – ha sottolineato invece il sindaco, Dario Nardella -. Vedo ...

Inter - Marotta elogia Conte e parla della questione Stadio : “Aperte più soluzioni” : “Conte è un vincente, la sua esperienza con la Juve è coincisa con 3 Scudetti. La squadra era diversa da quella di oggi e l’impatto con la Champions è stato molto difficoltoso, ma per un allenatore bravo giocare la Champions o altre competizioni è equivalente. Stasera non conosciamo il valore dell’avversario, così come il nostro”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky ...