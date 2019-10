Sono stati recuperati i corpi di 7 persone dal relitto della barca affondata il 7 ottobre

Sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino Sono stati arrestati per atti di violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Cliente insoddisfatto per come Sono stati aggiustati i pantaloni - si vendica in un modo orrendo con il sarto : Un sarto napoletano, Domenico Moschiano di 44 anni, si era trasferito nella periferia di Caracas in Venezuela con tutta la sua famiglia. Con il padre aveva aperto una sartoria molto apprezzata in tutta Caracas. Il padre però, dopo qualche anno dal trasferimento in Venezuela, morì e Domenico riuscì a prendere saldamente in mano la sartoria facendola diventare un locale di altissimo livello. Un Cliente però venezuelano non era rimasto ...

“In Italia ci sono 2 - 7 milioni di affamati che nel 2018 Sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare” : “In Italia ci sono 2,7 milioni di affamati che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare, di cui oltre il 55% concentrati nelle regioni del Mezzogiorno“: è quanto emerge dalla prima mappa della fame in Italia elaborata dalla Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le ...

Per la seconda sera di seguito a Barcellona ci Sono stati scontri fra polizia e indipendentisti catalani : Per la seconda sera di seguito ci sono stati scontri a Barcellona fra polizia e indipendentisti catalani, che hanno ripreso a manifestare dopo la dura sentenza emessa ieri dal Tribunale Supremo spagnolo contro 12 leader indipendentisti. A Barcellona circa 40mila

Sono stati trovati 12 corpi dei passeggeri di una barca affondata la settimana scorsa nei pressi di Lampedusa : Nel tratto di mare vicino a Lampedusa Sono stati trovati 12 corpi dei passeggeri di una barca affondata lunedì 7 ottobre a pochi chilometri dalla costa. I corpi Sono stati individuati dai sommozzatori della Guardia Costiera e saranno recuperati nei

Almeno 13 poliziotti Sono stati uccisi in Messico in un attacco armato : Almeno 13 poliziotti sono stati uccisi, e tre feriti, nello stato di Michoacán, nel Messico occidentale. Associated Press scrive che i poliziotti erano entrati in una casa della città di El Aguaje per eseguire degli arresti e che diversi uomini armati hanno sparato

Migliaia di manifestanti indipendentisti stanno bloccando l’accesso all’aeroporto di Barcellona : ci sono scontri e diversi voli Sono stati cancellati : All’aeroporto El Prat di Barcellona, la principale città della Catalogna, sono in corso scontri tra manifestanti indipendentisti e agenti dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. Diverse Migliaia di persone sono arrivate all’aeroporto a piedi percorrendo quasi 16 chilometri dal centro

Quali Sono stati gli anni più felici per il mondo? Lo dice una ricerca che fotografa due secoli di felicità : Che avesse ragione Woody Allen? A ripensare al suo Midnight in Paris sembrerebbe di sì. Almeno in parte. Perché la Belle Epoque, i ruggenti anni ’20 (periodi nei Quali il protagonista della pellicola “bighellonava” grazie a una carrozza capace di viaggiare nel tempo e nello spazio) e i primi anni 2000 sono stati i periodi più felici per il mondo. In Italia c’è stato un lento e costante declino negli anni del fascismo e un ...

Una Vita - spoiler : Telmo apprende che lui e Lucia Sono stati narcotizzati da Samuel : Tre nuovi protagonisti della soap opera Una Vita daranno avvio a delle numerose dinamiche nei prossimi appuntamenti italiani. Si tratta di Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), Samuel Alday (Juan Gareda) e di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). L’ex marito di Blanca Dicenta per ottenere i suoi loschi scopi, farà una gravissima accusa nei confronti del sacerdote, quando capirà che sta facendo di tutto per far fallire il suo piano. La cugina di Celia se ...

I leader indipendentisti catalani Sono stati condannati per sedizione : Ma non per il reato più grave, la ribellione, dice la sentenza più importante della storia recente della Spagna

Italia - Mancini non si prende tutti i meriti : “i calciatori forti ci Sono sempre stati” : “Io ho sempre pensato che in Italia i giocatori bravi ci fossero, magari bisogna aspettare un po’ di tempo in piu’ ma i giocatori bravi ci sono sempre stati. A volte ci sono situazioni come la mancata qualificazione al Mondiale, ma penso che i giocatori Italiani siano sempre tra i migliori quindi la mia positivita’ era dovuta a questo, bastava dare fiducia e aspettare i giocatori”. sono le importanti ...

Abbiamo giocato dei titoli moderni su monitor CRT e i risultati Sono stati fenomenali - articolo : È vero. Far girare giochi moderni su un vecchio monitor CRT produce dei risultati assolutamente eccezionali, che sono a parer nostro superiori a qualunque cosa, dall'epoca degli LCD, fino ad arrivare agli ultimi display OLED. Più adatta ai giocatori PC, ottenere una configurazione CRT ottimale non è assolutamente facile e i prezzi variano notevolmente, i risultati, però, possono essere semplicemente fenomenali. I vantaggi della tecnologia CRT ...

Tina Cipollari - confessione choc : “I primi giorni Sono stati faticosi” : Tina Cipollari, confessione sulla dieta: “primi giorni faticosi poi…” Si dice che chi vuole la bicicletta poi deve pedalare e questo lo deve fare anche la simpatica ed energica Tina Cipollari la quale ha annunciato di voler perdere peso e di cambiare le sue abitudini alimentari. A Uomini e Donne Magazine la popolare opinionista ha fatto una confessione: “I primi tre giorni sono stati faticosi perché abituata a ...

Italia-Grecia - Mancini : “I ragazzi Sono stati bravissimi - grazie al pubblico dell’Olimpico” : Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro la Grecia e la qualificazione all’Europeo del 2020. “I ragazzi sono stati bravissimi, ringrazio il pubblico dell’Olimpico che ci ha sostenuti anche nel primo tempo dove non abbiamo fatto bene. Siamo stati contratti. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo trovato il gol e ci siamo sciolti. Di squadre che si chiudono come la Grecia ne troveremo ...