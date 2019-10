Slittino Naturale | azzurri a Bressanone per preparare l’esordio in Coppa del Mondo

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La stagione degli sport invernali sta per iniziare e anche gli slittinisti cominciano ad affinare la preparazione in vista della prima tappa delladeldi, che andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 dicembre a Winterleiten (Austria). Un appuntamento a cui glivorranno farsi trovare subito pronti, per tornare ad imporsi dopo l’ottima passata stagione. Per questo motivo Armin Zoeggeler ha convocato undici atleti per una giornata di allenamento asabato 19 ottobre. Presenti Patrick Pigneter e Greta Pinggera, in grande evidenza nell’ultimadel, oltre a Daniel Gruber, Florian Haselrieder, Daniela Mittermair, Fabian Brunner, Jakob Laurin Kompatscher, Stefan Federer, Nadine Staffler, Patrick Lombacher e Mathias Troger. A coordinare il lavoro deglici saranno i tecnici Damian Karl e Mattias ...

