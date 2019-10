Siria,Oxfam: oltre 200.000 gli sfollati

"Con200.000, il quadro umanitario nel nord-est dellarischia di precipitare". Questo l'allarme lanciato da 73 organizzazioni umanitarie, tra cui, che compongono il Syria International Ngo Regional Forum. Secondo l'Onu,400.000 persone avranno bisogno di aiuti nelle prossime settimane. Grave la situazione ad Hasakeh,dove in 3 giorni sono giunte 60.000 persone in fuga dal conflitto.Le riserve idriche finiranno in 10-15 giorni, "esponendo così la popolazione a nuovi focolai di tifo e dissenteria",(Di giovedì 17 ottobre 2019)