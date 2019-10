Siria | Usa | «Sanzioni alla Turchia se non ferma l’attacco»

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Siria - la Russia prende il posto degli USA per arginare la Turchia : Si tratta di fatto di un passaggio di consegne vero e proprio, quello che è avvenuto tra Stati Uniti e Russia, facendo così aumentare l'influenza di Putin nella rovente regione del Medio Oriente. Una transizione che avviene con l’aiuto più o meno apertamente dichiarato dagli stessi Stati Uniti che, pur di lasciare la regione in breve tempo, hanno aiutato le forze russe ad orientarsi rapidamente in aree non sicure, come rivela un funzionario del ...

Siria - Erdogan "Turchia non dichiarerà cessate il fuoco"/ Usa cercano di mediare : Siria, Erdogan: "La Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco". Gli Stati Uniti provano a mediare, volando ad Ankara: le ultime

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Putin frena Erdogan con le forze d'interposizione in Siria. I russi occupano le basi militari Usa : Vladimir Putin scende in campo e frena l’offensiva della Turchia di Erdogan nel nord della Siria. Da questo pomeriggio l’esercito del presidente Bashar al Assad ha il “totale controllo” di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall’arrivo delle truppe di Damasco, dopo che ...

Siria - Erdogan si muove per motivi ideologici. Ma per me la colpa dell’invasione è di Usa e Ue : Vengo ora dalla Turchia, dove sono stato invitato a dare due keynote speaches ad altrettante conferenze di economia. Sono stato proprio nella regione dell’Anatolia, la parte della Turchia a maggiore presenza curda. Il presidente turco, Recep Erdogan, mi ha dato il benvenuto attaccando la Siria proprio mentre prendevo l’aereo per Diyarbakir, la capitale del Kurdistan turco. Dyarbakir è una città di oltre un milione di abitanti, in continua ...

TURCHIA vs Siria/ L'obiettivo degli Usa è - solo - fermare l'Iran : Gli Usa non possono consentire che si formi una SIRIA iraniana: sarebbe troppo pericoloso per i loro alleati regionali, Arabia Saudita e Israele

Siria - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Siria. Usa : azione Turchia unilaterale : 01.35 "Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva unilaterale nel nordest della Siria e tornare al dialogo con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Regione". Lo afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Siria - McConnell : ritiro Usa è catastrofe : 22.24 Il ritiro delle truppe Usa "creerà anche un più ampio vuoto di potere in Siria che sarà sfruttato da Iran e Russia, un esito catastrofico per gli interessi strategici degli Stati Uniti". Lo ha detto il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, finora uno dei più stretti alleati del presidente americano Donald Trump. McConnell ha reso noto che questa settimana incontrerà dirigenti dell'amministrazione Usa e altri senatori per ...

Siria : via gli Usa - i curdi trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Antonio Socci accusa la sinistra : "I profughi Siriani non sono più risorse? Siete degli ipocriti" : Tutti parlano delle minacce del presidente turco Erdogan all' Unione europea perché se ne stia zitta sull' aggressione militare al Kurdistan siriano (o meglio: alla Siria). Il leader di Ankara ha dichiarato che in caso contrario «apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati siriani e li manderemo da

Siria - Erdogan : “Embargo sulle armi? Turchia non si ferma”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Usa ritira altri 1000 soldati : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - curdi a Usa : rispettate promesse : 18.39 Le forze curde in Siria chiedono agli Stati Uniti di "assumersi le proprie responsabilità morali" e di "rispettare le promesse", dopo aver accusato Washington di averle abbandonate davanti all'offensiva delle truppe turche. "I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione", invece "ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca". Lo hanno scritto le Forze democratiche Siriane ...