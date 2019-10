Siria | i curdi chiedono corridoi umanitari per i civili e accusano la Turchia | “Ha usato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti”dalla, durante l’assedio a Ras al Ayn. È la denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Concetto ribadito in un successivo comunicato delle Sdf: “L’aggressore turco sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al Ayn – si legge – Di fronte all’ovvio fallimento del suo piano, Erdogan sta facendo ricorso ad armi che sono globalmente vietate, come il fosforo bianco e il napalm“. Un’accusa che Ankara smentisce per bocca del ministro della Difesa: “Tutti sanno che l’esercito turco non ha armi chimiche nel suo inventario. Alcune informazioni ci indicano che le milizie curde dello Ypg usano armi chimiche per poi accusare la“, è la sua replica. L’esercito di ...

