Siria | accordo USA-Turchia | 120 ore di cessate il fuoco per il ritiro delle forze

Siria - Recep Tayyip Erdogan e Mike Pence accordo raggiunto : "Deciso il cessate il fuoco" : Mike Pence è riuscito a convincere Recep Tayyip Erdogan sul cessate il fuoco. L'incontro tra il presidente della Turchia e il vice presidente degli Stati Uniti ha stabilito che Erdogan sospenderà l'offensiva per cinque giorni, per consentire il ritiro dei curdi. Una volta arrivato questo al completo

Siria : accordo Usa-Turchia - tregua di 120 ore. Trump : «Grazie Erdogan» : Il vicepresidente Usa dopo l’incontro con Erdogan: la Turchia avrà una “safe zone” di 30 km. Trump su Twitter: «Milioni di vite saranno salvate»

Siria - Mike Pence dopo incontro con Erdogan : “Accordo per tregua di 120 ore per consentire ai curdi di lasciare il nord del Paese” : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'articolo Siria, Mike Pence dopo incontro con ...

Siria - Usa : accordo con Ankara su tregua : 19.57 "Buone notizie dalla Turchia". Così il presidente degli Stati Uniti, Trump sul web, prima della conferenza ad Ankara del vice presidente Usa Pence e il Segretario di Stato Usa, Pompeo. "Milioni di vite saranno risparmiate",dice Trump accordo per un cessate-il-fuoco in Siria tra Turchia e Stati Uniti: 120 ore di tregua in cui gli Usa favoriranno l'evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto ...

Siria - accordo tra Erdogan e Pence : la Turchia pronta a una tregua di 120 ore : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è andato avanti per un’ora e quaranta minuti. Intanto Trump valuta di revocare l’invito alla Casa Bianca dell’omologo turco

Siria - parla il comandante delle forze curde : pronti ad un accordo con Assad e Putin : “Ho sempre detto al mio esercito, questa guerra è la nostra guerra. I terroristi dello Stato Islamico sono arrivati in Siria da ogni parte del mondo. Noi siamo coloro che devono assumersi la responsabilità di combatterli, perché hanno occupato la nostra terra, saccheggiato i nostri villaggi, ucciso i nostri figli e ridotto in schiavitù le nostre donne”. Così il comandante delle forze democratiche Siriane, confederazione di combattenti curdi, ...

I curdi Siriani hanno fatto un accordo con Assad : Dopo il "tradimento" degli Stati Uniti, i curdi hanno trovato nuova protezione nel regime siriano e nella Russia contro l'invasione turca del nordest della Siria

Siria - accordo Damasco-curdi anti Ankara : 19.40 Le forze curdo-Siriane si sono accordate con la Russia per consentire all'esercito governativo Siriano di entrare in due località chiave nel nord Siriano, ancora controllate dalle forze curde, per respingere l'offensiva turca in corso nell'area. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, afferma di aver ricevuto informazioni certe dell'intesa, mediata dalla Russia, tra curdi e governo Siriano.In base all'accordo, ...

Siria - Usa : “No al via libera all’offensiva turca contro i curdi”. Ankara : “Operazione militare pronta”. Sdf : “Disposti ad accordo con Assad” : La notizia del bombardamento di posizioni curde da parte della Turchia al momento non trova ulteriori conferme da parte turca né dalle autorità curdo-Siriane, ma l’agenzia Sana, vicina a Damasco, ha riferito di attacchi nella notte nella regione nord-orientale al confine con l’Iraq, nei pressi del valico frontaliero di Simalka, testimoniati da foto e video. L’area rappresenta un corridoio vitale per i rifornimenti militari e ...