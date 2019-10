Silvia Tirado vittima di razzismo | interviene Gabriele | “Vergognatevi!”

Choc dopo Temptation Island Vip - atti di razzismo contro Silvia Tirado. E Gabriele Franco perde la testa : Temptation Island Vip ha vissuto il suo epilogo ormai da giorni. L’unica coppia scoppiata è stata, alla fine, quella di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti il terreno di confronto dei quali si è spostato poi nel salotto di Uomini e Donne. A destare le critiche maggiori però è stata la storia di Silvia Tirado e Gabriele Franco. Una storia con molti punti d’ombra ma che non giustifica nel modo più assoluto quanto capitato a Silvia Tirado, ...

Temptation Island Vip - colpo di scena al falò di Silvia Tirado e Gabriele Pippo : “Non ti lascio” : Temptation Island Vip: alla fine c’è il colpo di scena al falò di Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Ma la situazione si ribalta ancor prima che la coppia si sieda sul tronco. Dopo il bacio a stampo al single Valerio, Silvia cambia, come se avesse ripensamenti e lui la gela durante il weekend da sogno: “Mi sono allontanata perché sono fidanzata”. E lui: “E tu ora ti ricordi?!”. Lei lo incalza, arrivando a deridere Valerio: “Che ti sei innamorato di ...

Temptation Island Vip 2019 : Gabriele Pippo voleva lasciare il programma da solo ma Silvia Tirado lo convince a darle una possibilità (Video) : Seppur con molta fatica, Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, e la fidanzata Silvia Tirado sono usciti fuori insieme da Temptation Island Vip, il docu-reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019: Gabriele Pippo voleva lasciare il programma da solo ma Silvia Tirado lo convince a darle una possibilità (Video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2019 01:13.

Gabriele Pippo esce con Silvia Tirado : cos’è successo al falò : Temptation Island Vip: Gabriele Pippo dà una seconda possibilità a Silvia Tirado Gabriele Pippo, nonostante durante le precedenti settimane ha più volte manifestato la sua voglia di abbandonare da single Temptation Island Vip, nel corso del falò di confronto ha scelto di dare una seconda possibilità alla sua fidanzata Silvia Tirado. I due hanno terminato insieme il loro percorso all’interno del programma. Anche se Silvia Tirado ha dovuto ...

“Una come te…”. Temptation Island Vip - Gabriele Franco demolisce Silvia Tirado : l’ha fatto troppo grossa : Temptation Island Vip, la quinta puntata del programma segna uno spartiacque per tantissime coppie confermando quanto visto finora. A quanto pare infatti, l’edizione vip 2019 come già quella nip andata in onda lo scorso mese di giugno, potrebbe essere quella destinata a passare alla storia come quella con il più altro numero di separazioni. I commenti in rete si sprecano e i dubbi aumentano puntata dopo puntata. Quella appena trascorsa è stata ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Silvia Tirado si lascia andare e bacia il single Valerio : La fidanzata di Gabriele Pippo sempre più vicina al tentatore, Alex Belli disperato per Delia Duran.

Gabriele Pippo deluso da Silvia Tirado : “Ho capito come finirà” : Temptation Island Vip: Silvia Tirado lascia Gabriele Pippo senza parole Gabriele Pippo è sempre più deluso e amareggiato dall’atteggiamento assunto dalla sua fidanzata a Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi ha mostrato al figlio d’arte alcune clip che ritraggono la sua fidanzata in dolce compagna del suo tentatore. Silvia Tirado non ha paura di affermare che il ragazzo che sta conoscendo all’interno del villaggio ...

Spoiler Temptation 30 settembre : Silvia Tirado ripresa nel letto con il single Valerio : La quarta puntata di Temptation Island Vip si preannuncia piena di colpi di scena. I protagonisti del nuovo video di anticipazioni sono Silvia Tirado e Gabriele Pippo. La coppia formata dal figlio di Pippo Franco e Silvia è entrata nel cast al posto degli eliminati Ciro Petrone e Federica Caputo. Nonostante i due si siano detti pronti a superare gli ostacoli nel reality delle tentazioni, la Tirado fin da subito ha mostrato di avere un certo ...

Gabriele Pippo sbotta dopo il falò : “Silvia Tirado è un’arrivista” : Temptation Island Vip: Gabriele Pippo perde la pazienza con Silvia Tirado Gabriele Pippo non ha preso bene i, numerosi, video che Alessia Marcuzzi gli ha mostrato al falò di questa sera di Temptation Island Vip. Nei video in questione la fidanzata si confida con il suo tentatore, rivelandogli che gli mancano le attenzioni che il figlio di Pippo Franco le dedicava un tempo. Silvia Tirado ha raccontato di quando durante il primo mese che ...

Gabriele Pippo e Silvia Tirado : Pippo Franco fa una confessione choc : Pippo Franco sul figlio Gabriele Pippo: “Raramente lo vediamo e lo sentiamo poco” Temptation Island Vip non ha raccolto i telespettatori sperati: rispetto alla scorsa edizione condotta da Simona Ventura gli ascolt sono più bassi e anche l’interesse del pubblico sembra essere scemato. Colpa di un cast non all’altezza? Dopo gli abbandoni anticipati di Ciro e Federica, Er Faina e Sharon, ecco che sono sbarcati ...

Gabriele Pippo e Silvia Tirado : età - altezza - peso e figli : Gabriele Pippo è il primogenito del comico e attore Pippo Franco, all’anagrafe Francesco Piippo e della seconda moglie, la cabarettista e attrice teatrale Piera Bassino. Dal padre ha preso la passione per il mondo dell’arte e in particolare della musica, tanto che dopo aver studiato ed essersi specializzato in musica elettronica è diventato un produttore professionista. Come si legge sul suo account Instagram, infatti, Gabriele Pippo è ”Producer ...

Anticipazioni Temptation Island - seconda puntata : arrivano Gabriele Pippo e Silvia Tirado : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma. L'annuncio di ...