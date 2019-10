Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Dopo il protocollo d’intesa firmato con Terna, il governo Musumeci accelera sui progetti innovativi per l’utilizzo di 'energia pulita' proveniente da fonti rinnovabili per l’approvvigionamento delle. Per gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi, delle Pela

TV7Benevento : Sicilia: conversione green per isole minori, Pantelleria e Salina capofila (3)... - TV7Benevento : Sicilia: conversione green per isole minori, Pantelleria e Salina capofila (2)... - TV7Benevento : Sicilia: conversione green per isole minori, Pantelleria e Salina capofila... -