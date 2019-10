Sicilia : Barbagallo (Pd) - 'lezioni a Messina? Avrebbe bisogno di ripetizioni' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Se per 'lezioni ' l’assessore Messina intende le nostre sollecitazioni e gli interventi parlamentari per tentare di arginare la crisi nella quale hanno condotto il Teatro Bellini, allora farebbe bene ad accettarle quelle 'lezioni '. Anzi, forse Avrebbe bisogno anche di

Sicilia : Barbagallo (Pd) - ‘lezioni a Messina? Avrebbe bisogno di ripetizioni’ (2) : (Adnkronos) – “Ci sono numeri e dati che parlano chiaro ‘ aggiunge ‘ Nei due anni di governo Musumeci la situazione dei teatri in Sicilia è precipitata, così come in generale si è drasticamente indebolito il sostegno al mondo della cultura. Consiglio dunque all’assessore Messina, che si è insediato solo a fine luglio, di documentarsi con più attenzione prima di lasciarsi andare a dichiarazioni incaute. E se non lo ...