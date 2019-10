Sì telecamere nascoste sul lavoro Non è violazione della privacy

Corte di Strasburgo : “Datore di lavoro può usare telecamere nascoste per controllare i suoi dipendenti se ha il sospetto di furti” : Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza definitiva emessa oggi, giovedì. I giudici di Strasburgo affermano infatti che l’operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla ...