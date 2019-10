Si corre tra le meraviglie dell’Unesco | il 29 marzo Maratona | Mezza Maratona e tanto

Anticipazioni Beautiful - trame americane : Liam trascorre Halloween con Steffy e le bambine : Le Anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate in onda a fine ottobre confermano l'ampio spazio dedicato al triangolo formato da Steffy, Hope e Liam. Dopo un lungo periodo nel quale la rivalità tra le due sorellastre è stata accantonata, essa tornerà ad essere di grande attualità quando Liam porterà Beth a casa della Forrester senza avere informato prima Hope (che in quel momento si troverà da Katie in ospedale) Sarà questo ...

Serie A - le ultime dai campi : iniziano a rientrare i nazionali - tornano a disposizione Danilo e correa : NAPOLI – Mattinata di allenamento per il Napoli di Carlo Ancelotti che prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro il Verona, in programma alle 18 al San Paolo. Per gli azzurri prima fase di riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi, successivamente Serie di torelli e chiusura con partitella a porte piccole. Mario Rui ha svolto lavoro con la squadra. Si attende il rientro di Lozano dal Messico. ...

Lo scorretto smaltimento dei rifiuti industriali continua ad avvelenarci. Serve la tracciabilità! : Padova, da sola, evade Iva più di tutta la Svezia . Non sono badanti, ma attività manifatturiere. Basta semplicemente fare un controllo a Enel e si scopre in che modo non solo truffaldino, ma pesantemente tossico venivano smaltite illegalmente scorie tossiche come le ceneri. Noi in Campania abbiamo un inceneritore che da solo vale almeno sette degli inceneritori medi europei. Non disponiamo di nessun impianto a norma per smaltire correttamente ...

Allenatore alleato di salute : “dichiarazione di guerra” ai tumori e agli stili di vita scorretti tra i giovanissimi : Una vera e propria “dichiarazione di guerra” ai tumori e agli stili di vita scorretti tra i giovanissimi. E’ quanto hanno concordato la Fondazione Insieme Contro il Cancro e gli allenatori di calcio europei dell’AEFCA (Alliance of European Football Coaches’ Association). A partire dalle prossime settimane in 49 diversi Paesi del Vecchio Continente sarà quindi avviata la campagna Allenatore alleato di salute, la prima al mondo che intende ...

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Grande Fratello di Barbara d’Urso : tensione tra due ex concorrenti : Audrey Chabloz del GF di Barbara d’Urso gela Enrico Contarin: “Ho un altro” Enrico Contarin pare davvero non essersi scordato Audrey Chabloz. Giusto alcune settimane fa ha anche scritto una lettera per lei sulle pagine di Di Più per farle sapere di provare un profondo sentimento nei suoi confronti. Sentimento però non contraccambiato. Difatti oggi Audrey del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha voluto rispondergli sempre ...

Anticipazioni Upas del 14 ottobre : Alice cerca di trascorrere del tempo con Andrea : La puntata di Un posto al sole di ieri 11 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, a causa dell'ennesimo errore commesso da Diego. Dopo avere trascorso la notte in strada, sotto casa di Beatrice, il giovane Giordano ha visto la sua ex fidanzata scendere e incontrare Aldo. Diego è intervenuto per separare la coppia, non riuscendo a trattenere la propria rabbia contro il rivale in amore. Sarà questo il punto di partenza ...

Brescia : ex dipendente postale truffava pensionati sottraendo denaro dai conti correnti : Circa due anni fa, un operatore delle Poste Italiane della sede di Orzivecchi (provincia di Brescia) è riuscito a prelevare migliaia di euro dai conti correnti dei clienti, tutti anziani, ricorrendo a due stratagemmi semplici ma alquanto efficaci. L'obiettivo dell'uomo erano soprattutto quelle persone in età avanzata che non avevano alcuna dimestichezza con le tecnologie informatiche, e che quindi potevano essere raggirate agevolmente ...

Kikò Nalli aggredito per strada : trauma cranico per il concorrente del Grande Fratello 16 : Brutta avventura per Kikò Nalli. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato aggredito da alcuni delinquenti in scooter che lo hanno colpito con un oggetto non ancora identificato. L’hairtsylist ed ex marito di Tina Cipollari ha raccontato l’accaduto in una serie di story su Instagram spiegando di aver riportato un trauma cranico ma di stare fortunatamente bene. Il racconto di Kikò Nalli “Mi hanno spaccato in testa non ...

Italia 5 Stelle consumata dallo scontro tra correnti. Spaccatura anche nella Regione Lazio : La prima scissione M5s, per adesso, è certificata dalle chat. Poi si vedrà. Intanto cinque consiglieri pentastellati della Regione Lazio si sono riuniti in un gruppo whatsapp in dissenso e da qui studiano le prossime mosse all’urlo di “No all’alleanza con il Pd”. Perché infatti, come racconta l’Adnkronos, sul tavolo c’è la presidenza del Consiglio regionale e fonti interne parlano ...

F1 - GP Giappone 2019 : Sebastian Vettel correrà col motore elettrico usato in Australia a inizio stagione! : Sebastian Vettel potrà regolarmente utilizzare il 6 ciclindri Spec 3 durante il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Suzuka anche se bisogna monitorare attentamente il tifone Hingibis che rischia di stravolgere il programma. Il tedesco si era dovuto ritrirare due settimane fa in Russia a causa del cedimento della MGU-K ma non ci saranno penalità per il tedesco sulla griglia di partenza. Sulla Ferrari verrà ...

Mamma trascorre 5 giorni con la figlia morta. «Voleva farle foto con la sorellina appena nata» : Una Mamma con il cuore spezzato ha raccontato come ha trascorso cinque giorni con il corpo di sua figlia, sei anni, dopo la sua morte, grazie a una “camera a bassa temperatura” in un ospedale per bambini. Emily Nixon, 25 anni, di Malton, nello Yorkshire del nord, dice che sua figlia Darcy Roger, sei anni, ha messo insieme una vita d’amore in soli cinque giorni, quando Beatrice, la sorellina che desiderava tanto, è nata prematura (due settimane ...

Nino Di Matteo eletto al Csm senza essere mai iscritto a una corrente. Chi è il pm della Trattativa che Totò Riina voleva uccidere : Totò Riina voleva fargli fare la fine del “primo tonno, il tonno buono“. voleva fare “un’esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo con i militari”: chiaro riferimento al periodo delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dava fastidio al capo dei capi il lavoro di Nino Di Matteo, all’epoca sostituto procuratore di Palermo che indagava sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Ed è alla lotta ...

Mamma trascorre 5 giorni con la figlia morta : “Volevo passare del tempo con lei e farle fotografie con la sorellina appena nata” : Una Mamma ha trascorso cinque giorni accanto al corpo della figlia morta a sei anni in una speciale camera a bassa temperatura di un ospedale pediatrico perché voleva che la sua secondogenita, nata prematura, potesse stare del tempo del tempo accanto a lei e avere delle foto insieme. È successo nel Regno Unito: Emily Nixon, 25 anni, di Malton, nello Yorkshire, ha raccontato la sua storia al Daily Mail spiegando che la sua primogenita, Darcy, è ...