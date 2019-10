Showtime sta sviluppando una serie che racconta la storia di Uber – Notizie del giorno

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Super Pumped: The Battle Forsviluppa una minisudagli showrunner di Billions. In un periodo in cui i biopic sono aumentati di molto, sia al cinema che in tv, non poteva mancare una sorta di biopic che riguarda un’azienda. Il canale via cavo americano,, stauna minichela nascita di, la nota azienda che ha rivoluzionato il mondo dei taxi. Laverrà prodotta dagli showrunner di Billions,in onda su, Brian Koppelman e David Levien, che si occuperanno anche delle sceneggiature. La, ancora senza titolo, è tratta dal libro Super Pumped: The Battle for, e racconterà le montagne russe che l’azienda ha dovuto affrontare nei primi giorni. Gran parte dellasi concentrerà su Travis Kalanick, il founder e CEO di, che è stato poi spodestato dal consiglio d’amministrazione. ...

