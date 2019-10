Serie A | dopo la sosta torna il campionato | spiccano Sassuolo-Inter e Samp-Roma

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019)laper le Nazionali (che ha visto l'Italia trionfare per 2-0 contro la Grecia e per 5-0 contro il modesto Liechtenstein)ildiA. In questa ottava giornata, in programma fra sabato 19 e lunedì 21 ottobre, molte squadre dovranno tenere conto di tante assenze e dell'imminente nuova tranche di match in Champions League e in Europa League....

Gazzetta_it : .@acmilan, dopo l'aumento del disavanzo vendere a gennaio è d'obbligo: #Suso e @gigiodonna1 tornano in bilico… - andreaab97 : Potremmo anche retrocedere a fine stagione. Ma il Lecce in Serie A dopo 7 anni è tornato per i tifosi che l’hanno s… - 64bizlive : RT @federvela: ???????????????????????????????????? Ambrogio Beccaria a bordo di Geomag ha tagliato il traguardo questa mattina alle 6.30 (ora italiana) dop… -