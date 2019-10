“Sensurround” é il nuovo album del Trio Bobo in uscita venerdì 18 ottobre

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Milano. «Elio e Le Storie Tese sono sciolti ma siamo ancora attivi come etichetta: ci hanno chiesto l’inno della pallavolo

fabredolo : RT @eelst: a breve Faso e Christian Meyer in diretta su @radiodeejay per presentare #Sensurround, il nuovo album del #TrioBobo! https://t.c… - Symphonyrecord : Trio Bobo Sensurround Varijashree Venugopal E Stefano Bollani CD Nuovo Sigillato - eelst : a breve Faso e Christian Meyer in diretta su @radiodeejay per presentare #Sensurround, il nuovo album del #TrioBobo! -