Sei agenti arrestati per violenza e tortura su detenuti a Torino

Torino - violenze sui detenuti : Sei agenti della Penitenziaria arrestati per tortura : Sono accusati di tortura i sei agenti della Polizia Penitenziaria arrestati per violenze sui detenuti nel carcere di Torino. È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino l’indagine che questa mattina ha portato all’esecuzione delle misure cautelari degli agenti, ora ai domiciliari, in servizio nella la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il provvedimento riguarda ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non Sei uno chef - Sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Milano : rubano bici a bimbo di Sei anni - agenti ne comprano un'altra : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti della polizia locale di Milano fanno una colletta per donargliene una nuova. Un agente del Comando di zona 6 interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la biciclett