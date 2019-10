Scuola | sottosegretario Azzolina domani a Palermo

Scampia - 13enne escluso dalla Scuola per le treccine blu : le taglierà per tornare in aula. Il sottosegretario : “Intervenga il provveditore” : Ha deciso di dare un taglio alle sue treccine blu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potrà tornare a scuola dopo che lo scorso venerdì la preside della sua scuola “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condiviso dalla famiglia del ragazzo, ...