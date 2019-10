Scuola | blitz dei finanzieri a Torino per controllare la presenza di insegnanti e Ata

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ieri, mercoledì 16 ottobre, presso il liceo Gioberti dila Guardia di Finanza ha effettuato un autenticoanti assenteisti. La notizia è riportata da tutti i più autorevoli quotidiani italiani. Una operazione anti furbetti quella che la GdF ha prodotto ieri mattina, durante lo svolgimento delle ore di lezione nel liceo Classico e Linguistico situato nel capoluogo piemontese. E sono subito scoppiate le polemiche per quella che rappresenta, probabilmente, una novità assoluta della lotta agli assenteisti nella Pubblica Amministrazione. Cosa è successo ieri a, nel liceo Gioberti Come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", l'operazione della Guardia di Finanza è durata la bellezza di quattro ore. Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno invaso la sala docenti tra la preoccupazione del corpoe del personale Ata dell'Istituto sito in Via S. Ottavio a. ...

ManginiE : RT @janavel7: Blitz antiassenteismo contro i prof a scuola. L'ira del sindacato: 'Controllate gli evasori'. Già, bisogna sempre controllare… - gmultatuli : RT @janavel7: Blitz antiassenteismo contro i prof a scuola. L'ira del sindacato: 'Controllate gli evasori'. Già, bisogna sempre controllare… - GiorgioBagaglio : RT @janavel7: Blitz antiassenteismo contro i prof a scuola. L'ira del sindacato: 'Controllate gli evasori'. Già, bisogna sempre controllare… -