SCHWAZER Per il Gip l' ipotesi di urine manomesse è l' unica suffragata da

Caso doping Alex SCHWAZER : gip dispone supplemento perizia per Dna : Nuova possibile svolta nel Caso di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia della 50 km a Pechino 2008, dal 2016 al centro di una complicata vicenda di doping (TUTTE LE TAPPE DEL Caso - DALLA SQUALIFICA ALLE ANOMALIE NELLE ANALISI) . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto un supplemento di perizia genetico-forense. I nuovi esami saranno affidati al comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago, per ...

Wada contesta la perizia ma SCHWAZER va avanti : non molleremo : La battaglia di Alex Schwazer per dimostrare la propria innocenza e' destinata a continuare. C'era grande attesa a Bolzano

SCHWAZER e il caso provette : oggi il tribunale di Bolzano decide sulla perizia dei Ris : Le ultime analisi sui campioni di urine hanno fatto emergere delle anomalie. Ora l’udienza potrebbe portare a una svolta

UDIENZA SCHWAZER/ Clamoroso autogol della Wada - la difesa chiede altri test per il KO : SCHWAZER: definiti inverosimili dal perito del Tribunale i dati genetici attribuiti ad Alex da un documento improvvisato dall'Agenzia mondiale antidoping

Atletica - caso Alex SCHWAZER : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer. Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...

Caso SCHWAZER - Sandro Donati svela : “la perizia parla di dati non spiegabili dal punto di vista fisiologico” : Nel corso di una udienza fissata per domani pomeriggio verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urina A e B di Schwazer E’ fissata per domani pomeriggio l’udienza del Tribunale di Bolzano per discutere sugli sviluppi del Caso Schwazer, nel corso della quale verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urine A e B dell’atleta, riferite al controllo antidoping ...

«SCHWAZER vittima di un agguato infame fatto per vendetta». La denuncia dell'allenatore : Un «agguato infame» alla sua creatura. Voce tremante. Occhi iniettati di rabbia. E un grande bisogno di rivincita. Così Sandro Donati svela gli incredibili retroscena della storia...

SCHWAZER - la perizia dei Ris dimostrerebbe l’esistenza di un complotto : Giovedì, a Bolzano, ci sarà l’udienza per l’incidente probatorio nel processo doping ad Alex Schwazer. Ieri Tuttosport ha pubblicato una anticipazione clamorosa che potrebbe dare alla vicenda un corso completamente inaspettato e clamoroso. La perizia del Ris di Parma proverebbe che le provette analizzate a suo tempo dal laboratorio tedesco di Colonia sarebbero state manipolate. I risultati non sarebbero spiegabili ...

SCHWAZER - caso doping riaperto nel giorno del suo matrimonio : La perizia dei Ris di Parma evidenzia anomalie nei campioni che portarono alla squalifica del marciatore

Buone notizie per SCHWAZER nel giorno del suo matrimonio : provette manomesse? Presentata una nuova perizia : Schwazer sposo: l’ex marciatore altoatesino è convolato a nozze con la sua Kathrin e sullo scandalo doping arrivano Buone notizie Giornata ricca di emozioni per Alex Schwazer: l’ex marciatore altoatesino è convolato oggi a nozze con la sua Kathrin Freund. Intanto, per il 34enne, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, arrivano Buone notizie, che fanno sperare. Secondo Tuttosport, infatti, sembra che giovedì verrà ...

Caso SCHWAZER - in arrivo nuova perizia : le provette potrebbero essere state manomesse : Saranno depositati il 12 settembre elementi che potrebbero avvalorare la tesi della manipolazione dei test. L'ex campione di marcia si è sposato oggi a Vipiteno

“Alex SCHWAZER è innocente” : Tuttosport annuncia la consegna di una nuova perizia che prova la manomissione del campione d’urina : “Alex Schwazer è innocente”. Così titola un articolo del direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che dalle pagine del quotidiano sportivo torinese afferma, citando una “nuova perizia che verrà presentata al Tribunale di Bolzano” giovedì 12 settembre, che il campione di urina prelevato durante il controllo antidoping del 1 gennaio 2016, pochi mesi prima dell’inizio delle Olimpiadi di Rio 2016 a cui il marciatore ...

