Sarà il trasformismo a salvare l’Europa

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’intervista rilasciata oggi al Foglio dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio conferma che in giro pernon esistono più rilevanti movimenti antisistema disposti a far rientrare la messa in discussione dell’euro nella propria grammatica euroscettica. Centinaio – prendendo spunto da

aura67422491 : @formichenews @BrunoVespa @matteorenzi @matteosalvinimi @RaiPortaaPorta @you_trend @Martina_Carone @lorepregliasco… - occhiopinocchio : RT @pbecchi: Quello che sta succedendo in Umbria è meraviglioso. Nessun candidato ha sinora accettato l’inciucio tra Pd e M5S. Alle person… -