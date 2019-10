Samsung Galaxy Fold 2 avrà un nuovo design quadrato e fotocamera sotto il display

Novembre di fuoco per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : attesa la patch contro una grave falla : Trapela oggi 17 ottobre una notizia che sicuramente attirerà l'attenzione e l'interesse da parte di diversi utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10 o di un Note 10. Tutto ruota ad un problema di sicurezza focalizzato sul sensore delle impronte digitali, con una patch che sulla carta dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato durante il mese di Novembre. Il motivo? Quella di ottobre ha visto la luce in fretta e furia, probabilmente per ...

Samsung sistemerà il grave problema di sicurezza di Galaxy S10 e Note 10 : Il problema di sicurezza del sensore di impronte ultrasonico di Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 sarà risolto con un aggiornamento software: ecco cosa dice il produttore. L'articolo Samsung sistemerà il grave problema di sicurezza di Galaxy S10 e Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Display da 6 - 4? e cam da 48 MP per 260 euro : Samsung Galaxy M30s arriva in Italia : Il nuovo Samsung Galaxy M30s è finalmente disponibile su Amazon al prezzo di 259 euro L'articolo Display da 6,4″ e cam da 48 MP per 260 euro: Samsung Galaxy M30s arriva in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung pensa al futuro della serie Galaxy A e ne registra i nomi per generazioni : Samsung ha depositato all'ufficio EUIOP la richiesta di deposito delle sigle della nuova generazione di Galaxy A L'articolo Samsung pensa al futuro della serie Galaxy A e ne registra i nomi per generazioni proviene da TuttoAndroid.

Mancano solo le immagini : di Samsung Galaxy S10 Lite ora conosciamo specifiche e colori : Il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare sul mercato in tre colorazioni L'articolo Mancano solo le immagini: di Samsung Galaxy S10 Lite ora conosciamo specifiche e colori proviene da TuttoAndroid.

Un fiume di firmware per i Galaxy Home : Samsung è pronta al lancio? : Samsung avrebbe all'attivo più di 240 firmware in test per i nuovi Samsung Galaxy Home e Galaxy Home Mini, segno che i lavori procedono a ritmo serrato L'articolo Un fiume di firmware per i Galaxy Home: Samsung è pronta al lancio? proviene da TuttoAndroid.

Già ad aprile il Samsung Galaxy Fold 2? Orientamento display stravolto : Arriverà ben presto un Samsung Galaxy Fold 2 pure per rimediare alle lunghe e tortuose vicissitudini del suo predecessore Samsung Galaxy Fold? Sembrerebbe proprio che la strada che porta al prossimo smartphone pieghevole dell'azienda sudcoreana sia davvero breve. Come comunicato quest'oggi da PhoneArena sulla base di alcune fonti asiatiche, il dispositivo dovrebbe essere pronto al lancio già nel mese di aprile, quindi tra soli 6 mesi. La ...

Samsung Galaxy Fold 2 previsto per aprile 2020 con novità molto entusiasmanti : Mentre Samsung Galaxy Fold sta avendo un successo inaspettato, il colosso sud coreano sta già pensando al suo successore, che potrebbe arrivare molto presto. L'articolo Samsung Galaxy Fold 2 previsto per aprile 2020 con novità molto entusiasmanti proviene da TuttoAndroid.

Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità nel nostro video : Abbiamo installato Android 10 con One UI 2.0 nel nostro Samsung Galaxy S10+: ecco le novità che dovete conoscere! L'articolo Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Screenshot più immediati sui Galaxy con un piccolo aiuto di Samsung Good Lock : Con NavStar e Samsung Good Lock potete aggiungere un quarto o anche quinto tasto software alla barra di navigazione del vostro Samsung Galaxy, ma solo se avete almeno Android 8.0 Oreo. L'articolo Screenshot più immediati sui Galaxy con un piccolo aiuto di Samsung Good Lock proviene da TuttoAndroid.

Schermo gigante con bordi minimi per il Samsung Galaxy S11 : i rumors del 16 ottobre : Saranno molteplici i punti di forza per il prossimo Samsung Galaxy S11. Il colosso coreano vuole fare le cose in grande con il top di gamma 2020, come del resto abbiamo percepito nei giorni scorsi attraverso il nostro punto della situazione sui rumors che lo avvolgono. Tuttavia, oggi 16 ottobre è importante concentrarsi soprattutto sulla questione display, in quanto gli standard di questo modello potrebbero essere differenti rispetto a quelli ...

La beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 e Note 10 arriverà in questi altri sei paesi : Il programma beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Note 10 e Note 10+ sarà allargato a diversi altri paesi nel giro di qualche giorno: ecco dove arriverà. L'articolo La beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 e Note 10 arriverà in questi altri sei paesi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un display diverso dal “solito” : Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un display con rapporto 20:9, dunque più allungato rispetto a quelli che siamo abituati a vedere con la gamma S: ecco da dove arriva l'indiscrezione. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un display diverso dal “solito” proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Razer Phone 2 - HONOR Play e Samsung Galaxy Note 8 : Sono disponibili Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Razer Phone 2, HONOR Play e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Razer Phone 2, HONOR Play e Samsung Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.