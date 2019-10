Salute | sotto stress le cellule maschili si suicidano | quelle femminili resistono

Salute - la neurologa : “Emicrania una malattia invalidante - ma sottovalutata” : Una malattia cronica che influisce negativamente sulla vita delle persone. Crea isolamento, non permette la costanza al lavoro e in alcuni casi relega la persona a casa, al buio. “L’emicrania è caratterizzata da attacchi – spiega la Cristina Tassorelli, ordinario di Neurologia dell’Università di Pavia e direttore Headache Science Center della Fondazione Mondino Irccs Neurologico di Pavia – che in alcuni pazienti ...

Salute : pigrizia - dieta errata e stress nemici del cuore sottovalutati : I veri nemici del cuore? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dello stress non rientrino nel programma di prevenzione ‘salva cuore’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore), che conferma quanto sia ...