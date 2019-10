Salute | scuole e uffici senza defibrillatori | se diffusi -30mila decessi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Diffondere la pree l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) iniziando dalle, dalle università, dagli, dai trasporti pubblici, potrebbe evitare la metà dei 60 milalegati agli arresti cardiaci che si registrano ogni anno in Italia. Ad oggi nel nostro Paese non esiste un obbligo per la predi un Dae nei principali luoghi pubblici e solo da pochi anni è in vigore l’obbligo di dotarsi diper le associazioni e le società sportive dilettantistiche. “Eppure se questi dispositivi fossero presenti come lo sono da tanti anni in ogni luogo pubblico gli estintori, potrebbero salvare la metà delle 60 mila vittime di arresto cardiaco che oggi muoiono perché non ricevono tempestivamente i soccorsi necessari“. Ad affermarlo all’Adnkronosè Andrea Scapigliati, presidente di Italian Resuscitation Council ...

