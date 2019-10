Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’articolo del dl imprese dedicato alla questione dell’immunitàper l’ex Ilva, ora Arcelor Mittal, uscirebbe fuori dalimprese, in sostanza sarebbe ‘stralciato’, a fronte dell’impegno del governo ad affrontare l’argomento in un’altra sede, con un strumento, o provvedimento, ad hoc. Sarebbe questa, secondo fonti di maggioranza, la quadra raggiunta sul tema.Quindi verrebbe votato l’emendamento soppressivo dell’articolo 14 del dl ‘salva-imprese’, che ripristinava per Arcelor Mittal le tutele legali, collegandole all’attuazione del Piano ambientale. L’eliminazione delloera stata chiesta inizialmente da 17 parlamentari M5s. Poi la posizione era stata condivisa dal gruppo. Un orientamento chiaro dei Cinque stelle era emerso ieri, a seguito di riunioni che si erano susseguite nella ...

HuffPostItalia : Salta lo scudo penale per l’Ilva: rinviato a un decreto ad hoc. Sindacati contro il Governo - sabella_thinkin : +++ Accordo M5S-Pd: salta lo «scudo» per l’ex #Ilva +++ Spero che siamo su scherzi a parte - jobsocialeu : In sostanza il governo darà parere favorevole all’emendamento grillino per la soppressione dell’articolo 14 del dec… -